Расстреляли безоружных: войска РФ жестоко убили пять бойцов ВСУ - Лубинец

Кратко:
- 2 октября россияне взяли в плен пятерых безоружных бойцов ВСУ
- Одного из пленных убили в лесополосе, четырех других расстреляли на дороге
Российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военных ВСУ вблизи Угледара. В МККК и ООН направили письма о преступлении РФ. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
По данным следствия, 2 октября российские захватчики совершили штурм позиций ВСУ в окрестностях Угледара. Во время штурма они взяли в плен пятерых безоружных украинских защитников.
Одного из пленных оккупанты убили в лесополосе. Четырех других под конвоем вывели на дорогу, где расстреляли.
"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отметили в прокуратуре.
Сейчас проводятся розыскные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Досудебное расследование ведет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно "варварского преступления оккупантов". По его словам, сейчас известно, что прокуратора ведет расследование 53 уголовных производств, связанных с расстрелами 177 украинских военнопленных.
"Большинство этих преступлений зафиксировано в 2024 году -37 производств по расстрелу 109 человек. За это будет ответственность! За каждое преступление Россия понесет заслуженное наказание", - подчеркнул Лубинец.
Преступления российских военных - последние новости
Как сообщал Главред, на Покровском направлении 10 ноября после штурма в районе Новодмитровки оккупанты взяли в плен двух бойцов ВСУ. Вражеские солдаты заставили украинских защитников раздеться и расстреляли в лесополосе.
Также омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне, вероятно, убили по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курском направлении.
Кроме этого, военные РФ расстреляли безоружного и вероятно раненого украинского солдата. На видео, которое распространилось в Сети, видно, как оккупанты допрашивают раненого солдата, после чего его расстреливают.
Читайте также:
- Россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине: в DeepState рассказали обстоятельства трагедии
- Прижимая ногами к земле: оккупанты расстреляли двух бойцов ВСУ - ОГП
- Оккупанты расстреляли бойцов НГУ под Селидово, это свидетельствует о масштабной проблеме ВСУ - Forbes
Кто такой Дмитрий Лубинец
Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.
В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред