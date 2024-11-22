Расстреляли безоружных: войска РФ жестоко убили пять бойцов ВСУ - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в МККК и ООН.

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Россияне расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ возле Угледара / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Донецкая областная прокуратура

Кратко:

2 октября россияне взяли в плен пятерых безоружных бойцов ВСУ

Одного из пленных убили в лесополосе, четырех других расстреляли на дороге

Российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военных ВСУ вблизи Угледара. В МККК и ООН направили письма о преступлении РФ. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, 2 октября российские захватчики совершили штурм позиций ВСУ в окрестностях Угледара. Во время штурма они взяли в плен пятерых безоружных украинских защитников.

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Одного из пленных оккупанты убили в лесополосе. Четырех других под конвоем вывели на дорогу, где расстреляли.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отметили в прокуратуре.

Сейчас проводятся розыскные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Досудебное расследование ведет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно "варварского преступления оккупантов". По его словам, сейчас известно, что прокуратора ведет расследование 53 уголовных производств, связанных с расстрелами 177 украинских военнопленных.

"Большинство этих преступлений зафиксировано в 2024 году -37 производств по расстрелу 109 человек. За это будет ответственность! За каждое преступление Россия понесет заслуженное наказание", - подчеркнул Лубинец.

Преступления российских военных - последние новости

Как сообщал Главред, на Покровском направлении 10 ноября после штурма в районе Новодмитровки оккупанты взяли в плен двух бойцов ВСУ. Вражеские солдаты заставили украинских защитников раздеться и расстреляли в лесополосе.

Также омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне, вероятно, убили по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курском направлении.

Кроме этого, военные РФ расстреляли безоружного и вероятно раненого украинского солдата. На видео, которое распространилось в Сети, видно, как оккупанты допрашивают раненого солдата, после чего его расстреливают.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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