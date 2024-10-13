Россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине: в DeepState рассказали о трагедии

Украинские воины наткнулись на военных РФ, когда выходили на позиции, и вынуждены были отстреливаться. Но из-за ограниченного количества БК им пришлось сдаться.

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Расстрел оккупантами украинских военных в Курской области 10 октября/ коллаж: Главред, фото: DeepState

Российские оккупанты 10 октября расстреляли 9 украинских военнослужащих в Курской области. Среди погибших, в частности, были дронщики.

Украинские воины наткнулись на российских военных, когда выходили на позиции. Защитникам Украины пришлось отстреливаться, однако количество боекомплекта было ограничено, и они были вынуждены сдаться. После этого российские захватчики их расстреляли. Об этом сообщили в DeepState.

"Россияне в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны - расстреляны 9 украинских военных в Курской области. От наших источников в 1 ОТБр стало известно, что российские оккупанты 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь. Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться", - говорится в сообщении.

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В то же время в DeepState отметили, что в целом ситуация на Курщине не такая радостная. Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно.

"Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА стоит серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью", - отмечается в сообщении.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Расстрел российскими оккупантами пленных бойцов ВСУ - последние новости

В феврале 2024 года также сообщалось, что оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ. Российские захватчики расстреляли девятерых безоружных украинских воинов после того, как они попали в плен.

В апреле этого года также сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские военные расстреляли трех безоружных пленных украинских военнослужащих в Крынках на Херсонщине. Из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных Украина обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Также после этого в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных и заявили, что по видео сложно идентифицировать погибших военных.

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