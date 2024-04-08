'Сложно идентифицировать людей': в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных

Российские оккупанты регулярно ищут новые тактики для того, чтобы выбить украинских военных с плацдарма на Левобережье.

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В Крынках расстреляли украинских военных / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что сейчас устанавливаются детали инцидента с расстрелом украинских военнопленных в районе Крынок Херсонской области.

"По поводу этого инцидента детали еще устанавливаются. Потому что по такому видео сложно идентифицировать людей. Мы уточняем ситуацию, разбираемся с ней в совокупности с правоохранительными органами", - рассказала Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

Она отметила, что такие случаи, когда оккупанты расстреливают безоружных украинских военнопленных, происходили не раз.

видео дня

"Мы уже фиксировали такие случаи на других участках фронта и все они документируются и ложатся в основу дальнейшего уголовного производства", - отмечает она.

Также пресс-секретарь объяснила, что враг сделал эту ситуацию публичной, ведь не имеет успехов на данном направлении. Оккупанты там продолжают штурмы, но они безрезультатны.

По ее словам, российские оккупанты регулярно ищут новые тактики для того, чтобы выбить украинских военных с плацдарма на Левобережье, но все они не имеют результата.

"Они пытались увеличить количество штурмов, заходить с разных сторон, это также не привело к результату. Случалось и до 16 штурмов за сутки. Но теряли 60% личного состава и возвращались ни с чем", - пояснила Гуменюк.

В то же время она отметила, что российские захватчики проводят в среднем 5-6 штурмов в сутки и пытаются это делать полноценными штурмовыми группами, как и раньше. Но бронетехнику они и в дальнейшем не применяют.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Расстрел украинских военных: что известно

Напомним, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. 7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец раскрыл подробности преступления РФ на юге. Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Очередное российское преступление должно стать частью доказательной базы для трибунала над РФ.

Россияне расстреляли украинских бойцов в Запорожье. В Офисе генпрокурора Украины видят системность в таком поведении российских военных в Запорожье. По словам Белоусова, в декабре 2023 года было установлено использование российской армией украинских военных как живого щита.

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