'Жесткие бои в Донецкой области': Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте

На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка остается напряженной, сообщил главнокомандующий ВСУ.

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На фронте идут ожесточенные бои с оккупантами / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации в районе проведения операции Сил обороны Украины.

Сырский сообщил, что противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области.

"Враг продолжает ведение наступательных действий днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона. Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещеевки; на Авдеевском - в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском - в районе Новомихайловки", - сообщил главнокомандующий ВСУ в своем Telegram. видео дня

Наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра. Там враг пытается прорвать оборону украинских войск. Часов Яр остается под контролем Украины, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу.

"На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной, на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском - в районах Роботино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском - пытается вытеснить наши войска с плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынки. Но успеха на этих направлениях не имеет", - отметил Сырский.

В то же время на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ имеют определенный тактический успех.

"Силы обороны продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике", - добавил он.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Напомним, что оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском. Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. Аналитики также сообщили, что уточняют линию соприкосновения возле Вербового Запорожской области.

Президент Владимир Зеленский рассказал о действиях, которые не дают РФ продвигаться. Украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Российские оккупанты не могут продвигаться вперед.

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