ВСУ стабилизировали позиции: Зеленский рассказал о действиях, которые остановили РФ

В условиях дефицита снарядов и существенного замедления в поставках результаты на фронте действительно очень хорошие, отметил президент Украины.

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Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Российские оккупанты не могут продвигаться вперед. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Был подробный отчет главкома - по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас. Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться. И в условиях дефицита снарядов, существенного замедления в поставках такие результаты действительно очень хорошие", - рассказал президент.

Зеленский поблагодарил солдат и командиров за их работу на фронте. Также на Ставке президент заслушал первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки генерала Олега Иващенко. Он доложил о конкретных действиях в должности и работе СВР.

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Кроме этого, на Ставке обсудили производство и поставки дронов и РЭБ на этот год. Президент заслушал отчет по контрактам и отметил, что "действительно хорошо поработали все, кто ответственен за это направление".

"Все максимально конкретно - никаких пустых слов, только четкие письменные договоренности с производителями, четкое финансирование, четкие сроки поставки... И по дронам - всех видов - и РЭБ мы будем крепче. Аналогичную задачу поставил по ракетной программе, как по дронам и РЭБ, - все до деталей проработать, чтобы Силы обороны Украины могли рассчитывать на надежную и растущую ракетную опору наших действий", - подчеркнул глава государства.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ? Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Заявления президента - Зеленский о ситуации на фронте

Как сообщал Главред, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались вопросы стабилизации фронта, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Также президент заявил, что Россия готовится к дополнительной мобилизации 300 тысяч военных до 1 июня 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч новобранцев в этом году.

Напомним, Зеленский раскритиковал западных партнеров из-за задержек с военной помощью и отметил необходимость получить системы противовоздушной обороны, которые сейчас просто стоят без дела на базах. Президент подчеркнул, что эти системы могли бы спасти тысячи жизней от российского террора.

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