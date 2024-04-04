Удалось остановить продвижение россиян: Зеленский срочно созвал военную Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Владимир Зеленский сообщил, что основными вопросами на Ставке были - фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона.
"На заседании заслушали доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на основных направлениях. Стали известны результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов. Данные разведок о дальнейших планах врага и наших ответных действиях. Отчеты министра обороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭБ и о подготовке новых соглашений. Поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе", - отметил президент Украины в своем Telegram.видео дня
Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич рассказал о ситуации по борьбе с инструментами российского воздушного террора. Стали известны результаты использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО.
Зеленский также дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию тактик ВСУ.
Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что Россия в марте запустила по Украине более 3 тысяч авиабомб и 400 ракет. РФ также запустила по Украине более 600 "шахедов". Различные города и села Украины страдают от этого террора.
Президент Украины жестко набросился на Запад из-за отсутствия помощи. Зеленский отметил, что необходимые Украине системы ПВО просто стоят без дела и "пылятся где-то на базах".
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