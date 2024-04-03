'Угроза ракетных и бомбовых ударов': в ВСУ предупредили об атаке со стороны Беларуси

Угроза существует, поскольку авиация РФ за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния и проводит учения на территории Беларуси.

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В ВСУ предупредили о возможной атаке из Беларуси / коллаж: Главред, фото: Википедия, полиция Сумской области

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что украинские Вооруженные силы не исключают возможности авиационных атак с территории соседней Беларуси. В частности, и потому, что с ее территории наступали российские войска в начале полномасштабной войны.

"Мы уже видели, как так называемый белорусский "президент" предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем авиационного применения с их территории", - подчеркнул Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, поскольку авиация РФ за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния и проводит учения на территории Беларуси, используя ее аэродромы, то угроза существует.

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"Конечно, угрозу Беларусь несет - как ракетных, так и бомбовых ударов. Мы готовы к различному развитию событий, следим за перемещением самолетов, их взлетами, используем наши разведданные и партнеров", - подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Еспресо".

Атаки России по Украине: что известно

Напомним, что РФ стала реже обстреливать Украину "Калибрами", в ВСУ назвали причины и угрозы. Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты стали меньше использовать ракеты "Калибр" для атаки по Украине из-за сложностей с логистикой в России.

Илья Евлаш раскрыл цель обстрелов России по территории Украины весной. Такими массированными и комбинированными ударами россияне пытаются истощить системы ПВО и выявить, откуда запускаются ракеты. Массированных обстрелов ожидали осенью и зимой, но оккупанты прибегли к атакам весной.

В ВСУ предупредили об угрозе массированных ударов. Наталья Гуменюк указала, что как раз накануне массированных массированных комбинированных ракетно-донновых атак враг выводил ракетоносители, в частности, подводные в акваторию Черного моря. Оккупанты пытаются рассредоточить внимание Сил противовоздушной обороны.

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