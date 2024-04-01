'РФ ищет, где расположены ПВО': в ВСУ предупредили о новых массированных обстрелах

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш сообщил, что в перерыве между массированными обстрелами Россия занимается планированием, а также накоплением средств поражения.
"На самом деле "Шахед" - это достаточно недешевое оружие и конечно, что враг после своих атак в последние дни анализирует в том числе информацию о применении предыдущих средств огневого поражения. Они проводят анализ, разведку, выявляют пути/маршруты, где они применяли, где расположены наши ПВО, радиолокационные станции", - рассказал Евлаш в эфире телемарафона.
По словам представителя Воздушных сил, на боевом дежурстве вдоль границ, во время пусков, военные также фиксируют активность вражеской авиации - разведывательных самолетов россиян. Последние же имеют на вооружении и другие средства поражения, например, противорадиолокационные ракеты.
Перерыв, как пояснил Евлаш, обусловлен тем, что Россия занята планированием новых ударов, а также накоплением средств поражения. Враг не может проводить постоянно массированные удары.
"Поэтому вот именно сейчас мы видим такое временное затишье. Однако время от времени мы видим и единичные атаки. Как сегодня было три беспилотника типа "Шахед". Поэтому мы мониторим вместе с партнерами ситуацию 24/7", - добавил он.
Кто такой Илья Евлаш?
Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.
Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.
До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".
Напомним, что войска РФ ударили по Харькову авиабомбами, есть прилет. Харьковчан и жителей области предупредили о возможном повторном пуске врагом управляемых авиабомб и призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
РФ впервые ударила по Украине бомбой ОДАБ-1500. Российские оккупанты впервые ударили по Украине тяжелой авиабомбой, весом 1,5 тонны. Оккупанты ударили этой авиабомбой по Великописаревской общине Сумской области.
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