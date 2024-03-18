Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил ВСУ: что о нем известно

Спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната уволили с должности. Его место занял майор Илья Евлаш. Соответствующий приказ издал Главнокомандующий ВСУ, сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Теперь Евлаш стал начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ.
Известно о том, что ранее он был в должности старшего офицера службы связей с общественностью. Также Евлаш возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". К тому же он был спикером восточной группировки войск.
Кто такой Илья Евлаш?
Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.
Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.
До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".
Кадровые перестановки в ВСУ
Напомним, 8 февраля Валерия Залужного отправили в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Тогда президент предложил ему продолжить службу в команде.
Президент Украины назначил 8 февраля на должность главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского. До этого Сырский командовал Восточной группировкой войск.
Как сообщал Главред, 2 марта Зеленский сообщил, что Сырский получил карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ. Уже 16 марта стало известно о том, что Юрия Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ. Теперь он будет работать на другом направлении.
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