Сила взрыва невероятно мощная: РФ впервые ударила по Украине бомбой ОДАБ-1500

Российские оккупанты нанесли удар по Великописаревской громаде в Сумской области.

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РФ впервые ударила по Украине термобарической бомбой ОДАБ-1500 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты впервые ударили по Украине тяжелой авиабомбой, весом 1,5 тонны. Враг ударил термобарическим снарядом ОДАБ-1500. Видео уже разлетелось в Сети.

Оккупанты ударили этой авиабомбой по Великописаревской громаде Сумской области.

На кадрах видно, как снаряд ударяется об землю, после чего появляется яркая огненная вспышка, в небо поднимается огромный стол дыма.

видео дня

Смотрите видео с ударом авиабомбой ОДАБ-1500 по Сумской области:

Российские оккупанты впервые ударили по Украине бомбой ОДАБ-1500 / фото: скриншот

По данным эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, это облако дыма поднялось на высоту в 1 км. Такими снарядами россияне уже забрасывали Украину, однако они использовали бомбы меньшей массы - от 170 до 500 кг.

"Использование 1,5-тонной бомбы в населенном пункте - новое дно в войне России против украинских городов", - пишет Рёпке.

Что такое ОДАБ-500/1500 ОДАБ-500 - объемно-детонирующая авиабомба, термобарический снаряд российского производства. Это фугасная бомба, которая предназначена для поражения фугасным действием живой силы и легковозбудимой техники, а также для разминирования местности. Ее сбрасывают с высоты 200-1000 м при условии скорости самолета-носителя до 1100 км/ч. Давление при взрыве в эпицентре ударной волны может достигать около 3000 кПа (30 кгс/см). Радиус поражения живой силы на открытой местности составляет 30 м, в полевых фортификационных сооружениях и окопах - до 25 м. Об этом сообщает Википедия. Следует отметить, что ОДАБ-1500 - это то же самое, только вес этой авиабомбы составляет 1,5 тонны. Около 10 метров до попадания в цель она выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля и воспламеняет его, создавая объемный взрыв. Такой боеприпас имеет большую силу поражения, чем классический.

Взрывы в Сумах - ситуация в Сумской области стала сложнее

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. Там до сих пор продолжают разбирать завалы. Полностью уничтожены были 15 квартир, еще 15 - повреждены. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки, которая жила на 5-м этаже, не нашли.

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