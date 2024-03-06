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Прогремели масштабные взрывы: Россия атаковала Украину "Шахедами", есть прилеты

Юрий Берендий
6 марта 2024, 06:45
Взрывы раздавались в разных городах Украины.
Прогремели масштабные взрывы: Россия атаковала Украину 'Шахедами', есть прилеты
Вследствие обстрелов зафиксированы прилеты и отключение света / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

В ночь на 6 марта Россия массированно атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед". Воздушную тревогу объявляли в 15 регионах Украины. В результате обстрела пострадал город Сумы. Об этом сообщила Сумская ОВА.

В результате атаки дронами-камикадзе в Сумах зафиксировали три прилета. Российские силы нанесли удары по разным частям города.

В Сумской областной военной администрации заявили, что на местах попаданий в Сумах работают все аварийно-спасательные службы.

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"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия авиационных ударов уточняются", - отметили в ОВА.

Кроме того, по сообщению "Суспільного", жители Хмельницкой области слышали взрывы и работу противовоздушной обороны. Эти звуки были слышны около половины третьего ночи.

Ранее командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждало о фиксации движения "Шахедов" из Тернопольской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей в направлении города Староконстантинов.

В ночь на 6 марта местные издания также сообщали о взрывах в Одессе

По их данным, из-за этих атак часть города осталась без электроснабжения. Издание "Думская" указывает, что это касается района Молдованка и части центра Одессы.

В утренней сводке Генштаба ВСУ указывается, что в целом российские оккупанты применили для воздушной атаки 42 ударных дронов.

"Информация о пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры уточняется", - добавили военные.

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Что известно о БпЛА типа "SHAHED"/ Инфографика Главред

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 5 марта российские оккупанты совершили массированный удар по Одесской области с применением дронов типа "Shahed-131/136". Из 22 таких беспилотников было уничтожено 18.

Также, в ночь на 25 февраля Россия осуществила ракетно-дроновой удар по территории Украины. Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил обороны юга, рассказала о деталях этой атаки.

15 февраля, Российская Федерация осуществила масштабный ракетный удар по Украине, используя ракеты различных типов. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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