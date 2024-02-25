Россияне нанесли удары по Украине дронами и ракетами: в ВСУ назвали цель врага

Гуменюк отметила, что целью российской атаки было уничтожение систем противовоздушной обороны Украины.

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В ВСУ рассказали, сколько воздушных целей удалось уничтожить / коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

В ночь на 25 февраля россияне атаковали территорию Украины дронами и ракетами. Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона поделилась деталями этой ночной атаки, подчеркнув, что эта ночь была очень напряженной.

Она указала на то, что Силы обороны юга успешно отразили атаку. В связи с угрозой от "Шахедов" и ракетных обстрелов, воздушная тревога на юге продолжалась до четырех утра, особой целью вражеской атаки было уничтожение системы противовоздушной обороны.

"В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из акватории Черного моря уничтожить нашу систему ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П. Но они были сбиты над акваторией моря", - сообщила Гуменюк. видео дня

Гуменюк отметила, что оккупанты атаковали Юг несколькими волнами дронов-камикадзе типа "Шахед". Она подчеркнула, что во время этой атаки беспилотные летательные аппараты имели разветвление как по времени, так и по направлению.

По ее словам, сначала враг в течение полутора часов атаковал дронами в направлении Николаевщины, а затем следующая атака длилась почти 3 часа и была направлена вглубь Украины - на центральные регионы с переходом на Запад.

Гуменюк подчеркнула, что Силы обороны Юга успешно отбили российскую атаку. Один дрон-камикадзе "Шахед" был уничтожен украинскими защитниками над Херсонщиной, как только он вошел в зону ответственности ОК "Юг". Еще три беспилотника были сбиты над Николаевщиной, а два - на Кировоградщине. В общем, в зоне ответственности ОК "Юг" было сбито 6 "Шахедов".

"Мы отработали результативно и попаданий не допустили", - заявила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Атака дронами в ночь на 25 февраля

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 25 февраля 2024 года противник совершил атаку с помощью 18 ударных беспилотников типа "Shahed".

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 "шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Телеграмме.

Фото: воздушные силы ВС Украины

Ракетно-дроновые удары по территории Украины

Определенные действия врага свидетельствуют о его готовность к массированному удару. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, указав, что российские силы время от времени рискуют собирать информацию над акваторией Черного моря.

В ночь на 23 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов и шестью ракетами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 23 дрона "Шахед".

В ночь с 9 на 10 февраля вражеская армия начала обстрел Харькова и Одессы. В Харькове были обстрелы по гражданской инфраструктуре.

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