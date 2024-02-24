Оккупанты давят возле Авдеевки: российские войска захватили Ласточкино - DeepState

Российские войска оккупировали поселок Ласточкино на западе от Авдеевки. Украинские подразделения вышли из населенного пункта. Об этом сообщили аналитики ресурса DeepState.
Аналитики обновили карту боевых действий и утверждают, что населенный пункт находится под контролем россиян.
"Враг оккупировал Ласточкино. Оккупанты продолжают давить на Северное и Орловку", - отметили в сообщении.видео дня
Ранее боец 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов сообщил в Telegram, что Вооруженным силам Украины пришлось выйти из Ласточкиного, чтобы избежать перекрытия логистических путей и сохранить личный состав.
Однако в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ не подтвердил захват Ласточкиного. По данным Генштаба, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага вблизи населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
Ситуация на Авдеевском направлении
Напомним, 20 февраля оккупантам удалось прорваться к Ласточкиному. Российские захватчики попытались атаковать позиции 224 ОШБр с 6 БМП и 1 танком, поддерживая пехоту, в районе поселка. Тем не менее, украинским силам удалось разгромить вражескую технику, отбить штурм и нейтрализовать оккупантов.
Также российские оккупанты продолжают атаки под Авдеевкой. По словам Юлиана Репке, Степное имеет стратегическое значение для РФ, которая пыталась окружить Авдеевку с севера. Бои за Степное продолжались с октября 2023 года и сейчас оккупанты, вероятно, закрепились в поселке.
Кроме этого, на Авдеевском и Марьинском направлениях самая динамичная ситуация. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что ВСУ удалось восстановить несколько позиций, а также захватить в плен более 15 оккупантов во время контактных боев.
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