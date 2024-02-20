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Оккупанты прорвались в Ласточкино - DeepState

Елизавета Бельмас
20 февраля 2024, 15:41
Вражеские войска смогли прорваться в Ласточкино после оккупации Авдеевки. На населенный пункт они пошли колонной бронетехники.
Оккупанты прорвались в Ласточкино
Оккупанты прорвались в Ласточкино / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Российские захватчики попытались пойти в штурм на позиции 224 ОШБр в составе 6 БМП и 1 танка. К тому же, в штурме принимала участие пехота. Об этом сообщили аналитики центра DeepState.

В районе населенного пункта Ласточкино, что сразу за Авдеевкой, Силам обороны Украины удалось разгромить вражескую технику, отбить штурм и нейтрализовать оккупантов сбросами.

В аналитическом центре сообщили, что россияне наступали колонной, пехота которой "разбежалась" от сбросов с беспилотников, но была ликвидирована.

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"Остальные БМП подорвались или были подбиты. Танк, к сожалению, сумел убежать. Перед этими еще была попытка пид**ской разведки на багги в составе 8 человек — все были ликвидированы также", - сообщили аналитики.

К тому же, в ночное время два российских оккупанта пробрались в село, но для них это "путешествие" оказалось печальным - их уничтожили защитники Украины.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, за минувшие сутки Силы обороны Украины на Бахмутском направлении уничтожили и ранили 191 российского оккупанта, кроме того, украинские военные ликвидировали 118 единиц вооружения и техники противника. Армия РФ продолжает наступление на украинские позиции на Лимано-Купянском направлении, используя все виды вооружения, включая артиллерию и FPV-дроны.

Также, оккупанты на Юге приняли во внимание опыт прошлого года, когда Украина сбила 5 их самолетов, и теперь не так интенсивно используют тактическую авиацию. Однако определенные действия врага свидетельствуют о его подготовке к массированному удару.

К тому же, недавние штурмовые действия российских оккупантов в районе Работино Запорожской области закончились провалом. В результате 42-я мотострелковая дивизия РФ потерпела катастрофический провал, а ее подразделения были разгромлены бойцами 65-й механизированной бригады ВСУ, говорится в материале Forbes.

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война в Украине война России и Украины бои за Авдеевку
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