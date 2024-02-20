'Кроют' из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ

В ВСУ отметили, что россияне активно применяют дроны для поражения целей и продвижения на фронте.

https://glavred.info/ukraine/kroyut-iz-vseh-vidov-vooruzheniya-vrag-podtyanul-rezervy-i-pereshel-v-nastuplenie-vsu-10543343.html Ссылка скопирована

В ВСУ рассказали о ситуации на фронте / коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны Украины на Бахмутском направлении уничтожили и ранили 191 российского оккупанта, кроме того, украинские военные ликвидировали 118 единиц вооружения и техники противника. Об этом в эфире "Суспільне.Спротив" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Он отметил, что армия РФ продолжает наступление на украинские позиции на Лимано-Купянском направлении, используя все виды вооружения, включая артиллерию и FPV-дроны.

За последние сутки на Лимано-Купянском направлении потери армии РФ составляют: 373 убитых и раненых военных РФ, а также уничтожено 115 единиц вооружения и военной техники, включая 2 танка, 6 БМП, 1 установку "Тюльпан" и ряд минометов.

видео дня

"Сейчас самые интенсивные обстрелы проводятся из этих видов вооружения. Например если 642 обстрела было за минувшие сутки, то по крайней мере половина из них была именно из минометов. Это такая артиллерия ближнего боя, разных калибров, разного типа минометы, также используют автоматические гранатометы - пытаются "крыть" из этого вида вооружения", — сообщил Илья Евлаш.

Украинские военные получают ранения от FPV-дронов, тяжелой артиллерии, минометов или гранатометов, сообщил спикер. Он также отметил, что российское войско активно использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и за минувшие сутки осуществило 25 ударов по позициям ВСУ с FPV-дронов, "ланцетов", дронов-камикадзе и тому подобное. Тем временем украинским бойцам удалось сбить 25 дронов на этом направлении.

"На Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают давить, в частности, вблизи временного Яра — подтягивают туда резервы. 52 раза ударили дронами-камикадзе, нанесли 607 обстрелов по позициям украинских войск, применяют авиацию — штурмовики Су-34 и Су-35, которые могут "нести" до 5 Кабов", — рассказал спикер.

За последние сутки на Бахмутском направлении армия РФ потеряла 191 военнослужащего и 118 единиц вооружения и военной техники.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Авдеевском направлении боевые действия продолжаются интенсивнее всего. Оккупанты используют все свое оружие, и штурмы не прекращаются, сообщил командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай Волохов.

Недавние штурмовые действия российских оккупантов в районе Работиного Запорожской области завершились неудачей. 42-я мотострелковая дивизия РФ потерпела катастрофическое поражение, а ее подразделения были разгромлены бойцами 65-й механизированной бригады ВСУ, сообщает Forbes.

Ситуация на южном направлении остается напряженной, но полностью под контролем украинских защитников, сообщила руководитель Координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Российские оккупанты безуспешно штурмовали позиции ВСУ 5 раз за сутки и понесли потери.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.