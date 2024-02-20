Вариант "операции прикрытия": эксперт о неожиданной версии "гибели" летчика РФ

Михаил Жирохов напомнил о том, что испанские источники путаются в возрасте того человека, который погиб.

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Появилась информация о гибели Максима Кузьминова / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Военный эксперт Михаил Жирохов прокомментировал информацию о том, что в Испании погиб военный летчик РФ Максим Кузьминов, который ранее перегнал в Украину военный вертолет оккупантов.

Как подчеркнул он в эфире Radio NV, информация об убийстве Кузьминова в Испании может быть специальной операцией по его прикрытию.

"Я скажу неочевидную вещь: я, например, очень скептически отношусь к этим сообщениям. Если внимательно анализировать, следить за событиями, то на моей памяти это уже третье сообщение западной прессы об убийстве этого летчика-перебежчика. Например, сейчас эта информация не верифицирована", - подчеркнул он.

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Эксперт напомнил о том, что испанские источники даже путаются в возрасте того человека, который погиб. Они все пишут о 33 годах, а на самом деле пилоту 28. Есть еще некоторые детали, которые могут говорить о том, что эта информация не является достоверной.

Он считает, что реакции со стороны Украины также была прогнозируемая: "Сейчас очень удачный момент, когда СМИ растянули эту новость, объявить этого летчика погибшим и поставить в публичном поле точку, для того, чтобы в дальнейшем не возвращаться к его безопасности и обеспечению".

"Я не буду удивлен, если через некоторое время может быть такое, что это была удачная операция прикрытия. Это стандартная практика всех спецслужб мира последние лет 200", - добавил Жирохов.

Кто такой Михаил Жирохов Михаил Жирохов – (род. 19 ноября 1974 года, Комсомольское, Донецкая область) – украинский историк и журналист. Является автором около 300 печатных работ в периодических изданиях Украины, России, Чехии, Сербии и других стран, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Кузьминову предлагали остаться в Украине. Как сообщалось, он был убит 13 февраля в испанском городе Вильяхойоса. Мужчину нашли с 12 отверстиями от пуль.

Ранее стали известны подробности о вертоле Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем. Родственников российских пилотов, оказавшихся в Украине, в РФ никак не информируют об их судьбе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

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