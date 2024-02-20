Убийство летчика РФ в Испании: Кузьминову предлагали остаться в Украине — Данилов

Максим Кузьминов был убит 13 февраля в испанском городе Вильяхойоса. Мужчину нашли с 12 отверстиями от пуль.

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Алексей Данилов заявил, что в Украине Максим Кузьминов был бы защищен / Коллаж: Главред, фото: СНБО, скриншот

Российскому летчику Максиму Кузьминову, который передал вертолет Ми-8 Киеву и недавно погиб в Испании, предлагали остаться в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что на территории нашего государства российский летчик "точно был бы защищен".

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они (россияне. — ред.) так здесь могли бы бесчинствовать, как это произошло в Испании", — сказал Данилов в интервью Украинской правде.

По словам секретаря СНБО, необходимо дождаться выводов испанской стороны относительно инцидента.

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Что известно о Максиме Кузьминове и его смерти

23 августа 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сообщил, что российский вертолет Ми-8 приземлился на территории Украины. Вражеский борт перегнал российский пилот Максим Кузьминов, который контактировал с украинской разведкой в течение шести месяцев, чтобы сбежать из России вместе с вертолетом.

Спецоперация "Синица" состоялась 9 августа 2023 года. Летчику обещали новые документы и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.

2 октября 2023 года росСМИ сообщили, что ГРУ приказало ликвидировать российского пилота Максима Кузьминова.

19 февраля 2024 года Юсов в комментарии сообщил о гибели россиянина Максима Кузьминова. Причины смерти россиянина он не уточнил.

Незадолго до этого пророссийское итальянское издание Il-corrispondente рассказало, что российский летчик был убит 13 февраля в испанском городе Вильяхойоса. Мужчину нашли с 12 отверстиями от пуль. Тело Кузьминова якобы переехал автомобиль.

14 февраля испанское издание ABC сообщило, что 13 февраля около 17:00 в Вильяхойосе якобы было найдено тело 33-летнего украинца. Также следователи нашли сожженный автомобиль в соседнем городе Кампельо. В СМИ отметили, что первая гипотеза о причине смерти мужчины — сведение счетов.

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