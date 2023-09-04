Как переманили вертолет Ми-8 ВКС РФ в Украину: в ГУР рассказали подробности

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали спецоперации под кодовым названием "Синица", в рамках которой российский пилот Ми-8 ВКС РФ перегнал вертолет в Украину.
28-летнего пилота, капитана и командира этого вертолета Ми-8 зовут Максим Кузьминов. Он назвал главным мотивом своего поступка категорическое невосприятие агрессивной войны Кремля, сообщает Telegram-канал ГУР МОУ.
Украинские разведчики представили документальный фильм "Сбитые летчики России", в котором, в частности, раскрывается лицо этого пилота.
Кузьминов рассказала, что он летел в Украину на предельно низкой высоте.
Российский пилот служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ - в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае.
"Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию. Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать мой перелет", - рассказал Кузьминов.
Также он отметил, что рискованную операцию удалось сохранить в тайне и успешно завершить, поскольку ГУР смогла организовать безопасный коридор:
"Я понял, что нахожусь рядом с границей, то есть я передал свое местонахождение... Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Наверное, дней 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел успешно, приземлился", - сказал Кузьминов.
Он отметил, что категорически не воспринимает полномасштабную военную агрессию РФ против Украины, и не хочет быть причастным к военным преступлениям.
"То, что сейчас происходит - это просто геноцид украинского народа: как украинского, так и российского. Я прекрасно знаю, чем это закончится: Украина однозначно восторжествует в этой войне просто потому, что народ очень сплотился. Весь мир помогает, потому что понимает, что, прежде всего, надо ценить человеческую жизнь… Никто не хочет этой войны", - объяснил он.
Также Кузьминов призывает других российских пилотов последовать его примеру, и подчеркивает, что они "нисколько не пожалеют".
Смотрите видео - Фильм Сбитые летчики России:
В ГУР напомнили, что Украина предоставляет все предусмотренные международным правом, государственным законодательством и соответствующими госпрограммами гарантии безопасности и вознаграждения российским летчикам, которые переправят в Украину исправную авиатехнику.
Спецоперация ГУР с российским вертолетом Ми-8
Ранее Главред писал, что Ми-8 РФ приземлился в Украине. Этот вертолет вооруженных сил страны-агрессора России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.
Стало известно, что эта операция длилась более 6 месяцев, а сам Ми-8 сел в Харьковской области. Украина выманила российского пилота. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ, но приземлился на украинской территории.
Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.
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