Везли генеральского кота 2-мя вертолетами: пилот рассказал о диком случае в авиации РФ

Российский пилот-беглец Максим Кузьминов, который перегнал в Украину вертолет Ми-8, рассказал, что в авиации страны-агрессора России высшие военные чины неоднократно использовали воздушные суда с экипажем для решения личных проблем. Например, был один случай, когда двумя вертолетами перевозили генеральского кота.
Один вертолет собственно перевозил животное, а второй "прикрывал", чтобы вдруг никто не атаковал воздушные суда. Об этом Кузьминов рассказал в интервью на ютуб-канале журналиста Владимира Золкина.
"Нашему командующему надо было перевезти кота, домашнее животное. У него какой-то породистый был. Были назначены два экипажа – вертолеты Ми-8 и Ми-24. Два вертолета перевозили это замечательное животное из Ростова, условно говоря, в Ейск, Краснодарский край. Ми-8 летит и Ми-24 кружит, прикрывает – вдруг собьют, кота жалко", – рассказал российский пилот.
По словам Кузьминова, в двух воздушных судах было всего шестеро членов экипажа, полет длился около часа. Таким образом для перевозки кота был использован солидный запас топлива, ресурс техники, а кроме того экипажу из-за этого полета не удалось отдохнуть.
Смотрите видео о том, как в РФ двумя вертолетами перевозили генеральского кота:
Спецоперация ГУР с российским вертолетом Ми-8
Ранее сообщалось, что Ми-8 РФ вез запчасти к "сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Этот вертолет вооруженных сил страны-агрессора России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.
Эта операция длилась более 6 месяцев, а сам Ми-8 приземлился в Харьковской области. Украина выманила российского пилота. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ, но приземлился на украинской территории.
Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, как переманили вертолет Ми-8 ВКС РФ в Украину. 28-летний капитан и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов назвал главным мотивом своего поступка категорическое неприятие агрессивной войны Кремля.
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