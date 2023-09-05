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"Эрдоган был очень разочарован": в Сети всплыли детали встречи лидера Турции с Путиным

Анна Ярославская
5 сентября 2023, 09:52 обновлено 5 сентября, 10:02
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Теперь Путина приходится гримировать с учётом особенностей внешности двойника, поскольку именно внешность дублера стала более привычной для общественности.
Путин, Эрдоган
Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи 4 сентября / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры в Сочи в понедельник, 4 сентября. Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля, раскрыл подробности встречи двух лидеров.

Подготовка Путина ко встрече с Эрдоганом была непростой и началась за несколько дней до события. На канале назвали российского диктатора "полутрупом" и заявили, что Путина доставили в резиденцию в Сочи впервые со времени первого удара по Крымскому мосту.

"Субботу и воскресенье президента не тревожили плохими новостями, пытаясь поддерживать его бодрый настрой и хорошее расположение духа. Накануне вечером Путину дали снотворное, и в понедельник утром он первым делом прошел осмотр у лечащих врачей, сопровождающих его в поездках (…) Основная часть подготовки к встрече с Эрдоганом - это грим. Парадоксально, но двойник, в последнее время постоянно заменяющий Путина, успел стать настолько привычным, что президента теперь приходится гримировать с учётом особенностей внешности двойника", - говорится в сообщении.

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После Путин "принял уже проверенные лекарства, которые позволяют ему некоторое время быть в тонусе, но в начале своего действия вызывают некое подобие эйфории, поэтому надо четко угадать тот промежуток действия лекарства, когда Путин полностью вменяем и ещё не начал чувствовать усталость. Президента хватило менее чем на три часа".

Генерал СВР отмечает, что "несмотря на надежды Эрдогана получить от президента России хоть какие-то уступки, встреча закончилась ничем".

"Эрдоган был очень разочарован, хотя было не совсем понятно, на что он надеялся. Если, среди прочего, президенту Турции надо было удостовериться в том насколько Путин болен, то это, пожалуй, единственное с чем он справился. Во время личного общения с Эрдоганом у Путина при попытке встать закружилась голова и он резко опустился обратно, поднявшись через пару минут. И это впечатлило президента Турции больше, чем любые доклады о состоянии здоровья президента России", - отметили на канале.

Встреча Путина и Эрдогана

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не смог договориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным насчет возобновления "зерновой сделки" при посредничестве Стамбула.

Во время пресс-конференции в Сочи 4 сентября Путин в очередной раз начал выдвигать Западу условия, полное выполнение которых якобы должно было бы разблокировать предыдущие "зерновые" договоренности.

В российском Сочи во время переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой кремлевского режима Владимиром Путиным произошел конфуз.Так, во время встречи президентов переводчик допустил эпическую ошибку, заявив, что между Турцией и Россией идет война.

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