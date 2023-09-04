'Между РФ и Турцией война': на встрече Путина и Эрдогана произошел забавный казус

В российском Сочи во время переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой кремлевского режима Владимиром Путиным произошел конфуз.
Так, во время встречи президентов переводчик допустил эпическую ошибку, заявив, что между Турцией и Россией идет война. Соответствующее видео уже разлетелось по Сети.
Этот казус произошел тогда, когда турецкий лидер начал благодарить российского диктатора за приглашение. Турецкий переводчик, синхронно переводивший выступление Эрдогана ошибочно заявил: "Между Россией и Турцией война..."
На видео, которое распространили в Сети, видно, как после этой фразы У Путина моментально изменилось выражение лица.
Позже переводчик исправил свою оговорку, отметив, что война происходит между Россией и Украиной.
Встреча Путина и Эрдогана
Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Сочи в понедельник, 4 сентября, на встречу с диктатором Владимиром Путиным. По словам Эрдогана, послание мира по итогам встречи лидеров Турции и РФ будет очень важным, в первую очередь "по шагу навстречу слаборазвитым африканским странам".
Ранее стали известны подробности подготовки встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидеры двух стран планировали обсудить "зерновое соглашение".
Напомним, по мнению эксперта Сергея Кузана, российский диктатор Владимир Путин понимает, что власти Турции все сильнее и сильнее помогают Украине. Попытки российского диктатора Владимира Путина подкузьмить президенту Турции Реджепа Эрдогана из-за позиции того по поводу украино-российской войны.
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