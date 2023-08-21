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Военный эксперт пояснил, почему Путин пытается уязвиить Эрдогана

Дмитрий Видоменко
21 августа 2023, 01:35
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По мнению эксперта Сергея Кузана, русский диктатор Владимир Путин понимает, что власти Турции все сильнее и сильнее помогает Украине.
Военный эксперт пояснил, почему Путин пытается уязвиить Эрдогана
Путин хочет навредить Эрдогану из-за позиции того по поводу украино-российской войны / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Попытки русского диктатора Владимира Путина подкузьмить президенту Турции Реджепа Эрдогана из-за позиции того по поводу украино-российской войны. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Это свидетельствует именно о неуверенности Путина в Турции. Он понимает, что несмотря на то, что Турция является одной из немногих стран, которые не поддержали западные санкции против РФ, и тихой гаванью для российских капиталов и российских одиозных лиц, на всех этих процессах зарабатывает Турция. Но в то же время на международной арене Турция имеет достаточно последовательную позицию и поддерживает территориальную целостность Украины", – сказал он.

По мнению Кузана, русский диктатор понимает, что власти Турции все сильнее и сильнее помогает Украине.

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"Она оказывает военную помощь именно Украине, а не РФ, поэтому Путин понимает, что Турция все больше помогает Украине и все меньше пользы приносит России, используя ее слабость в свою пользу. Следовательно, своими шагами Путин пытается продемонстрировать свою силу и фактически угрожать Турции, чтобы та была более покладистой в своей внешней политике", – подытожил он.

Кто такой Сергей Кузан

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Провокация РФ в Черном море

Страна-агрессор РФ 13 августа сообщила, что открывала огонь по сухогрузу, который направлялся в украинский порт Измаил. Кроме того, оккупанты также поднимали в воздух вертолет для остановки и осмотра гражданского морского судна.

После этого в ОП жестко оценили пиратство РФ в Черном море и предупредили об ответе. Обстрел международного сухогруза "Сукра Окан" в Черном море, который направлялся в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украина устанавливает причастных лиц к факту атаки.

Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан назвал последствия бездействия Запада в ответ на провокации РФ на море. Если Запад не отреагирует на действия РФ в Черном море против гражданского судна, то Россия будет совершать различные провокации против стран-членов НАТО уже на суше, отметил он.

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