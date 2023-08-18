Путин сажает Эрдогана и НАТО на шпагат, РФ хочет развала западной коалиции - Кузан

Россия будет играть на нервах НАТО, пока Запад не решит ее остановить, считает военный эксперт.

https://glavred.info/article/putin-sazhaet-erdogana-i-nato-na-shpagat-rf-hochet-razvala-zapadnoy-koalicii-kuzan-10493761.html Ссылка скопирована

Россия остановила корабль в Черном море, чтобы показать слабость Эрдогана - Сергей Кузан / Главред

Страна-террорист Россия продолжает оказывать давление на иностранные корабли, направляющиеся в украинские порты, что ставит под угрозу безопасность судоходства в Черном море. В частности, российские военные, которые ведут себя почти как пираты, соврали о задержке и предупреждении судна с турецким экипажем под флагом Палау "Сукру Окан" неподалеку от берегов Турции, которое направлялось в Измаил. Позже Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором видно, как военные РФ требовали остановки судна, угрожая морякам оружием. В МИД Украины эти действия РФ назвали грубым нарушением морского права.

В интервью Главреду руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, почему Запад медлит с жесткой реакцией на действия РФ, и как НАТО может обезопасить Черное море от агрессии оккупантов.

Ранее Россия лишь угрожала теми действиями, которые совершила против судна "Сукру Окан". Почему, на ваш взгляд, россияне решились сейчас на этот шаг?

видео дня

Действительно, это уже что-то новое. И очень символично, что это именно турецкое судно – хоть там и флаг другой страны, но, фактически, мы понимаем, что это судно турецкое, потому что и его экипаж турецкий, и перевозки оно осуществляло турецких грузов.

Здесь мы можем говорить о том, что после 10 августа, когда Украина сообщила о временных торговых коридорах через Черное море, Россия таким образом ответила и создала угрозу, чтобы этим нивелировать решение Украины. Но при этом россияне забывают, что уже фактически месяц назад, в июле, именно они объявили, что любые суда, направляющиеся в украинские порты, они будут считать перевозчиками вооружения. А страну, которая осуществляет такую перевозку и под чьим флагом эти суда выходят в море, они сочтут недружественной к РФ и воюющей против России на стороне Украины.

С тех пор я вспоминаю как минимум три судна, которые публично проходили по этим маршрутам. Но россияне их никоим образом не осматривали. Поэтому возникает вопрос к самим россиянам относительно выборочного применения их правил. Второй вопрос - если было установлено, что экипаж турецкий, и в отношении судна все равно проводились определенные действия, то получается, что Россия считает Турцию недружественным государством. Итак, теперь интересно, какие решения примет Россия в отношении турецкого государства. Также мы ждем реакции от турецкой стороны, потому что фактически Россия своим заявлением и своими действиями отнесла Турцию к разряду враждебных стран. Я уже даже не говорю, что Турция является членом НАТО. И, конечно, нужно определяться, во-первых, самой Турции, а во-вторых – всему Североатлантическому Альянсу.

Кстати, также было хорошее заявление министра обороны Болгарии по этому поводу, который очень четко сказал, что со времен Второй мировой войны Черное море не было театром таких масштабных боевых действий, и что НАТО в своих доктринах определило Черное море зоной своих стратегических интересов. А поскольку Болгария является морской страной и одной из стран, на которые возложена безопасность в акватории Черного моря, теперь встает вопрос в реакции других членов блока. Поэтому Россия создала опасный для себя прецедент, и в очередной раз испытывает на прочность наших союзников. Потому что, в первую очередь, эти действия направлены именно против наших союзников, а не против Украины. То есть против Турции, блока НАТО и, конечно, ООН, потому что все зерновые коридоры и прохождение по ним торговых судов еще с прошлого года регламентировались при координации и Генерального секретаря ООН, и самой Организации Объединенных Наций. Потому это испытание и международной системы безопасности в целом.

Когда начались обстрелы украинских портов после остановки участия России в зерновой сделке, было мнение, что Россия таким образом пытается разблокировать свои порты и выторговать для себя политические преференции, например, по снятию определенных санкций. Как вы думаете сейчас, учитывая этот инцидент, цели России остались те же, или есть какая-то другая цель, которую она сейчас может преследовать?

Абсолютно нет. Потому что это, во-первых, эскалация напряжения. Во-вторых, это спекулятивное повышение цен. Россияне понимают, что бедные страны, особенно страны Африки, очень зависимы от зерна, и РФ таким образом не только создала дефицит на рынке, но и искусственно повышает цены на такое зерно. Ведь повышение цен на зерно даже на несколько процентов для этих стран будет означать дестабилизацию внутри этих стран. И это ложится в ту же концепцию угроз России европейским странам, когда РФ еще с прошлого года начала угрожать им нашествием беженцев из Африки и Ближнего Востока.

В частности, россияне напоминают о примере Сирии в 2015 году, и их старый лозунг: "Можем повторить", то есть обещают ЕС устроить такую волну беженцев, которая в разы превысит сирийский кризис.

И с помощью продовольственного шантажа или, фактически, террора, россияне вызывают гуманитарную катастрофу. Россия считает свои шаги управляемыми, но это – сигнал для всего мира, что Россия может в любой момент обвалить продовольственный рынок, из-за чего европейские государственные системы не смогут справиться с новой, в разы большей, волной мигрантов. К тому же, это и шантаж африканских режимов, потому что, как я уже сказал, они очень зависимы от зерна.

Вы упоминали о Турции и избирательности осмотров судов со стороны РФ. Почему, учитывая, что инцидент произошел недалеко от берегов Турции, это был турецкий корабль (хоть и под другим флагом), до сих пор не было жесткой реакции турецкой стороны?

Потому что турецкая сторона понимает, что в таких делах первыми будут консультации с союзниками. Во-первых, нужно выяснить, произошел ли этот инцидент неподалеку от территориальных вод или непосредственно в территориальных водах Турции. А во-вторых, нам нужно понять, что именно там произошло. Потому что на видео, продемонстрированном россиянами, члены экипажа больше похожи на заложников, потому что они сидят на солнце и посажены в ряд.

То есть это фактически захват судна, что можно расценивать как пиратство, поэтому здесь нужно включать нормы борьбы с пиратством. Мы помним, как несколько лет назад у побережья Сомали именно Организация Объединенных Наций снаряжала военные миссии для борьбы с сомалийскими пиратами. Сейчас, с юридической точки зрения, Россия создала аналогичный прецедент, потому что теперь пиратские действия предпринимает флот РФ. Поэтому ООН и международные институты сейчас должны применить к России те же правила и, соответственно, снарядить свои военные корабли для борьбы с пиратством у побережья стран Причерноморского региона.

Турция уже сделала заявление о расследовании этого инцидента. Однако такие расследования не бывают быстрыми, потому что турецкая сторона понимает, что со стороны РФ — это очень серьезная провокация, а во время провокаций такого масштаба решение принимает только одно государство. Так что права на ошибку просто не может быть. Сейчас Турция и ее союзники, страны-члены НАТО, поставлены в сложное положение и должны реагировать. И, конечно, все должно быть выверено на несколько шагов вперед, поэтому, собственно говоря, мы и не увидим такой быстрой реакции.

Как вы думаете, Запад в целом готов решительно реагировать на такую провокацию России?

К сожалению, Запад на сегодня не готов к решительной реакции. На самом деле, на эту ситуацию надо смотреть в комплексе. Мы помним, что до того фактически такие же провокации в воздухе над Черным морем и Сирией произошли в отношении американских разведывательных дронов, когда российские самолеты фактически их сбивали. Тогда ответной реакции от США не было. Мы помним и российские ракеты, которые залетали вглубь Польши. Причем это были ракетоносители, предназначенные для переноса ядерного заряда. Внешне нельзя отличить, содержит эта ракета ядерный заряд или нет, но ракета упала в Польше, и реакции тоже не было.

Также крылатые ракеты РФ залетали в воздушное пространство Румынии и Молдовы, и снова какой-то реакции не было. Поэтому сейчас Россия идет дальше и совершает такие провокации уже на море.

И если не будет реакции и сейчас, то россияне будут совершать такие провокации против стран-членов НАТО уже на суше. Первые признаки этого мы видим в формировании групп "вагнеровцев" вблизи Сувалкского коридора. То есть это может быть провокация против Польши или Литвы с применением "прокси" сил, а именно ключевых отрядов ЧВК "Вагнер", где россияне будут отрицать свою причастность. Поэтому Западу стоит пересмотреть свою концепцию невмешательства, потому что РФ можно останавливать только силой — наша история войны с Россией это уже показала.

А если Запад не готов самостоятельно отвечать на провокации России, это значит, что именно Украина должна получить гораздо больше оружия. Потому что если российский корабль совершает такие действия в море, у нас должно быть достаточно дальнобойных ракет и самолетов, чтобы мы могли реагировать и топить такие российские корабли.

Скоро должна состояться встреча Путина и Эрдогана. Может ли этот инцидент с кораблем как-то повлиять на будущие переговоры?

Я думаю, что он напрямую с ними связан. Это привычная манера для Путина, потому что он по-прежнему ведет себя, словно гопник из питерской подворотни. Этой провокацией он стремится показать слабость переговорных позиций турецкого президента. Потому что когда Путин навязывает Эрдогану рискованную игру, каждый час без ответа на такие действия россиян подыгрывает этому.

Для Эрдогана эта ситуация - определенный шпагат, ведь это заставляет турецкого лидера думать над тем, как продолжать переговоры, как действовать во время них и стоит ли их отменить. Если пойти на переговоры, это будет означать закрепление за Россией права на такое поведение на море и осмотр кораблей.

Самая главная цель Путина - продемонстрировать и самим туркам, и международному сообществу слабость западной коалиции и разбалансировать ее. Путину нужны хотя бы какие-то сильные стартовые позиции на этих переговорах. Ведь Россия экономически приходит в упадок, в милитарном плане ее уже не боятся, потому что ее репутацию "второй армии мира" ВСУ фактически уничтожили. Поэтому ей остаются интриги, которые более присущи спецслужбам Путина, в виде разнообразных провокаций.

А для чего Путину ослаблять именно Эрдогана? Ведь Турция - одна из стран, которая де-факто помогает России обходить западные санкции.

Это свидетельствует именно о неуверенности Путина в Турции. Он понимает, что несмотря на то, что Турция является одной из немногих стран, которые не поддержали западные санкции против РФ, и тихой гаванью для российских капиталов и российских одиозных лиц, на всех этих процессах зарабатывает Турция. Но в то же время на международной арене Турция имеет достаточно последовательную позицию и поддерживает территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь именно Украине, а не РФ, поэтому Путин понимает, что Турция все больше помогает Украине и все меньше пользы приносит России, используя ее слабость в свою пользу. Следовательно, своими шагами Путин пытается продемонстрировать свою силу и фактически угрожать Турции, чтобы та была более покладистой в своей внешней политике.

Вы сказали, что, скорее всего, не будет жесткой реакции Запада на действия РФ. А что именно сдерживает Запад?

Стратегия Запада, которая неоднократно озвучивалась и представителями США, и руководителями НАТО, заключается в том, чтобы НАТО ни в коем случае не было втянуто в войну против России. То есть они готовы помогать Украине в нашей войне, но не готовы воевать против самой России. И в этом заключается разница между партнерами и союзниками. Мы не можем сказать, что сегодня западные страны являются союзниками, потому что не увидели открытый западный фронт. Мы не увидели экспедиционные корпуса, как это было во время Второй мировой войны. Партнеры оказывают помощь, но они не готовы к тому, чтобы НАТО было втянуто в войну с Россией. То есть они не хотят, чтобы их граждане проливали кровь, их экономики были подвергнуты жилам по меркам военного времени, а их городам угрожали российские ракеты. Фактически они выбрали наиболее выгодный для себя способ ведения этой войны — мы воюем, а они помогают и при этом декларируют, что Альянс не воюет против России.

Тем не менее, партнеры поставляют помощь в ограниченных объемах, и мы не имеем паритетного оружия, которым бы мы могли бить по российским военным объектам. Поэтому эта стратегия Запада, к сожалению для нас, по состоянию на сейчас неизменна.

Вы упоминали о заявлении министра обороны Болгарии по защите Черного моря и о том, что страны НАТО определили это как стратегический приоритет. Как именно Альянс может обезопасить Черное море от нападок России, если они не могут решительно отреагировать на те действия, которые уже происходили в Черном море в отношении НАТО?

Им нужно применять больше тех способов, которыми действует Российская Федерация. Конечно, есть множество частных военных кампаний, которые могут выполнять такие задачи, чтобы гарантировать безопасность каждого отдельного судна. Как я уже сказал, есть военные миссии международных организаций именно для охраны торговых путей от пиратства.

Это будет означать, что эти корабли будут отражать любые атаки в пределах проложенных торговых путей. И не важно, то ли российский корабль подойдет туда с вертолетом, то ли армянский, для таких миротворческих миссий это все будет расцениваться одинаково, потому что они гарантируют безопасность судоходства.

Поэтому способы есть, но единственный фактор, который останавливает такие программы, заключается в том, что Россия большая и сильная страна. И для международного сообщества это вызов, потому что такие программы организовывались для более слабых стран. Афганистан или Сомали — это страны третьего мира, поэтому там было намного проще снаряжать такие международные миротворческие контингенты. Хотя Россия действует теми же террористическими методами и использует оружие против гражданских объектов для выполнения своих политических требований.

Что будет, если НАТО не отреагирует соответствующим образом на действия России — как далеко она может зайти, и во что это может вылиться?

Россияне будут испытывать на прочность западную коалицию западных союзников, пока им это позволят. Это их природа войны, в том числе и гибридной.

А какие последствия это будет иметь для Украины?

Никаких новых последствий для нас это не будет иметь, потому что мы и так уже чувствуем. С прошлого года нет ни одного вида оружия, которое бы россияне не применяли против Украины (кроме ядерного, но это отдельный вопрос, который относится к компетенции ядерных государств). Поэтому мы в этом плане являемся донорами военного опыта относительно того, как именно нужно отвечать россиянам и уменьшать их военный потенциал.