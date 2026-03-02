Как и когда сеять лук чернушку, чтобы получить крупные луковицы уже в этом году

Луковицы, выращенные из чернушки, будут больше, чем головки, выращенные из семян.

Как вырастить лук из семян за один сезон / Коллаж: Главред, фото: freepik

Когда сеять лук чернушку

Как ухаживать за рассадой

Когда высаживать лук

Выращивание лука из семян все чаще выбирают огородники, ведь такой способ дает больший и более качественный урожай при значительно меньших затратах. Семена стоят дешевле сеянцев, рассада растет без пикировки, а сформированные из чернушки луковицы обычно получаются более массивными и здоровыми, пишет ТСН.

Когда начинать посев чернушки

Оптимальный период для посева - середина февраля - середина марта. За это время рассада успевает пройти полный цикл развития, который длится примерно 45-60 дней.

Как подготовить почву и семена

Легкий, рыхлый субстрат - ключ к быстрому прорастанию. Для домашнего варианта смешивают в равных частях:

речной песок,

перегной,

дерновую землю.

Любую смесь следует обеззаразить - прокалить или проморозить. Магазинные семена уже готовы к посеву, а собственные лучше замочить на сутки в слабом растворе марганцовки. Для более быстрого старта можно добавить стимулятор роста.

Техника посева

Посев проводят в ящики или контейнеры со слоем почвы не менее 6 см. Основные параметры:

глубина заделки - 0,5–1 см,

междурядье - 5-6 см,

расстояние между семенами - около 2 см.

После посева почву слегка уплотняют, увлажняют из пульверизатора и накрывают пленкой. Первые всходы появляются примерно через неделю.

Уход за рассадой

Пока семена прорастают, контейнер держат в тепле, ежедневно проветривая. Когда появляются зеленые ниточки, пленку снимают и переносят рассаду на 3–5 дней в прохладное светлое место с температурой 9–12 °C. Такая "прохладная пауза" помогает будущим растениям лучше прижиться в открытом грунте.

Дальнейший уход включает:

умеренный полив,

две подкормки минеральными удобрениями: через неделю после всходов и еще через две недели.

Когда высаживать в открытый грунт

Рассада готова к пересадке через 60 дней после посева, когда имеет 3-4 настоящих листа длиной 15-20 см. Перед высадкой ее закаливают, постепенно приучая к открытому воздуху.

Грядку выбирают солнечную, хорошо проветриваемую. Лучшие предшественники - капуста, томаты, огурцы, кабачки.

Схемы высадки:

междурядья — 20–25 см,

между растениями - 8–10 см,

для крупных сортов - 30×30 см.

Если корни слишком длинные, их укорачивают на треть.

Полив после пересадки

Сразу после высадки лук хорошо поливают. Первую неделю - ежедневный полив для лучшего укоренения. Затем - 1–2 раза в неделю, только при сухой погоде. Когда начинается формирование луковиц, полив прекращают, чтобы избежать загнивания.

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

