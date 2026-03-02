Как и когда сеять лук чернушку, чтобы получить крупные луковицы уже в этом году

Вы узнаете:
Выращивание лука из семян все чаще выбирают огородники, ведь такой способ дает больший и более качественный урожай при значительно меньших затратах. Семена стоят дешевле сеянцев, рассада растет без пикировки, а сформированные из чернушки луковицы обычно получаются более массивными и здоровыми, пишет ТСН.
Когда начинать посев чернушки
Оптимальный период для посева - середина февраля - середина марта. За это время рассада успевает пройти полный цикл развития, который длится примерно 45-60 дней.
Как подготовить почву и семена
Легкий, рыхлый субстрат - ключ к быстрому прорастанию. Для домашнего варианта смешивают в равных частях:
- речной песок,
- перегной,
- дерновую землю.
Любую смесь следует обеззаразить - прокалить или проморозить. Магазинные семена уже готовы к посеву, а собственные лучше замочить на сутки в слабом растворе марганцовки. Для более быстрого старта можно добавить стимулятор роста.
Техника посева
Посев проводят в ящики или контейнеры со слоем почвы не менее 6 см. Основные параметры:
- глубина заделки - 0,5–1 см,
- междурядье - 5-6 см,
- расстояние между семенами - около 2 см.
После посева почву слегка уплотняют, увлажняют из пульверизатора и накрывают пленкой. Первые всходы появляются примерно через неделю.
Уход за рассадой
Пока семена прорастают, контейнер держат в тепле, ежедневно проветривая. Когда появляются зеленые ниточки, пленку снимают и переносят рассаду на 3–5 дней в прохладное светлое место с температурой 9–12 °C. Такая "прохладная пауза" помогает будущим растениям лучше прижиться в открытом грунте.
Дальнейший уход включает:
- умеренный полив,
- две подкормки минеральными удобрениями: через неделю после всходов и еще через две недели.
Когда высаживать в открытый грунт
Рассада готова к пересадке через 60 дней после посева, когда имеет 3-4 настоящих листа длиной 15-20 см. Перед высадкой ее закаливают, постепенно приучая к открытому воздуху.
Грядку выбирают солнечную, хорошо проветриваемую. Лучшие предшественники - капуста, томаты, огурцы, кабачки.
Схемы высадки:
- междурядья — 20–25 см,
- между растениями - 8–10 см,
- для крупных сортов - 30×30 см.
Если корни слишком длинные, их укорачивают на треть.
Полив после пересадки
Сразу после высадки лук хорошо поливают. Первую неделю - ежедневный полив для лучшего укоренения. Затем - 1–2 раза в неделю, только при сухой погоде. Когда начинается формирование луковиц, полив прекращают, чтобы избежать загнивания.
