Что делать, чтобы семена взошли: четыре правила посева

Вы узнаете:
- Какую почву лучше выбирать для рассады
- Какую температуру важно обеспечить во время посева
- На что влияет рассадный возраст рассады
Обеспечить здоровый рост и большой урожай растений можно на этапе посева семян. Выяснилось, что есть несколько важных правил, что делать, чтобы семена взошли.
Главред узнал о них через TikTok-страницу опытной огородницы, садовода и блогера Олеси Васильевны. Она рассказала о базовых шагах для посева семян.
Правила посева семян
Первое, что важно учитывать - это чтобы почва была легкая и рыхлая, со сбалансированным pH и полезными элементами, такими как фосфор, калий и азот.
Второе важное правило - обеспечить рассаду дополнительным дневным освещением в течение 14 часов в сутки. Благодаря этому она хорошо проклюнется и будет развиваться.
Кроме этого надо соблюдать температурный режим. При посеве температура должна быть +20 +25 градусов, а после появления всходов температуру необходимо снизить до +14 +18 градусов.
Четвертое правило - учитывать рассадный возраст. Рассада не должна перерасти, ведь если такое допустить, во время пересадки в открытый грунт она будет стрессовать, а также ломаться.
Смотрите видео о главных правилах посева семян:
@vasilyevnaolesya Правильный посев - это не магия, а четкие правила ? Даже дорогие семена не дадут результата, если нарушить базу. ✔️ Почва ✔️ Свет ✔️ Температура ✔️ Возраст рассады Соблюдай эти 4 пункта - и всходы будут дружные и сильные ? ? А какое правило чаще всего игнорируют у вас? Напишите в комментариях ?#сад#садгород#село#fyp#reels♬ оригинальный звук - VasilyevnaOlesya
Читайте также:
- Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоны
- "Факт уникальный": в Одесской области зацвело редкое растение
- Одно действие, которое защитит сад: садовод рассказал, что стоит сделать перед морозами
О персоне: Олеся Васильевна
Олеся Васильевна - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о садоводстве, современном фермерстве и делится советами по уходу за огородом. В TikTok за ее страницей следят более 95 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред