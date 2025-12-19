Что делать, чтобы семена взошли: четыре правила посева

Даже дорогие семена не дадут результата, если не придерживаться нескольких важных правил.

https://glavred.info/sad-ogorod/chto-delat-chtoby-semena-vzoshli-chetyre-pravila-poseva-10725533.html Ссылка скопирована

Главные правила посева семян / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какую почву лучше выбирать для рассады

Какую температуру важно обеспечить во время посева

На что влияет рассадный возраст рассады

Обеспечить здоровый рост и большой урожай растений можно на этапе посева семян. Выяснилось, что есть несколько важных правил, что делать, чтобы семена взошли.

Главред узнал о них через TikTok-страницу опытной огородницы, садовода и блогера Олеси Васильевны. Она рассказала о базовых шагах для посева семян.

видео дня

Правила посева семян

Первое, что важно учитывать - это чтобы почва была легкая и рыхлая, со сбалансированным pH и полезными элементами, такими как фосфор, калий и азот.

Второе важное правило - обеспечить рассаду дополнительным дневным освещением в течение 14 часов в сутки. Благодаря этому она хорошо проклюнется и будет развиваться.

Кроме этого надо соблюдать температурный режим. При посеве температура должна быть +20 +25 градусов, а после появления всходов температуру необходимо снизить до +14 +18 градусов.

Четвертое правило - учитывать рассадный возраст. Рассада не должна перерасти, ведь если такое допустить, во время пересадки в открытый грунт она будет стрессовать, а также ломаться.

Смотрите видео о главных правилах посева семян:

Читайте также:

О персоне: Олеся Васильевна Олеся Васильевна - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о садоводстве, современном фермерстве и делится советами по уходу за огородом. В TikTok за ее страницей следят более 95 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред