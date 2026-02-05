В некоторых районах Киева света станет больше: энергетики меняют графики

Специалисты запускают новые газовые когенерационные установки мощностью 9 и 18 МВт для стабилизации энергосистемы.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Дарницком и Днепровском районах Киева / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Удар по Дарницкой ТЭЦ вызвал проблемы с отоплением и электричеством

Худшая ситуация в районе, который обслуживала ТЭЦ-4

Энергетики работают над улучшенными графиками подачи света

В Дарницком и Днепровском районах Киева возникла сложная ситуация с отоплением после удара России по Дарницкой ТЭЦ. Энергетики пытаются обеспечить стабильное электроснабжение для домов, которые остались без тепла, сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram.

Восстановление электроснабжения

Наиболее критической остается зона, которую обслуживала ТЭЦ-4. По данным городских властей, в ближайшее время восстановление теплоснабжения там не ожидается.

"Поэтому энергетики стремятся обеспечить улучшенные графики электроснабжения. Всего над восстановлением электроснабжения в городе сегодня было задействовано 64 ремонтные бригады", – отметили в ведомстве.

Запуск новых когенерационных установок

Также в Министерстве энергетики добавили, что продолжается работа по установке газовых когенерационных установок. Запуск новых объектов мощностью 9 МВт и 18 МВт ожидается в ближайшее время.

"Вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов", – подчеркнули в министерстве.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Гуманитарная и техническая помощь

На этой неделе через хаб экстренной энергетической помощи в Украину поступит 596 тонн гуманитарного груза. Он включает трансформаторы, изоляторы, генераторы и другое критически важное оборудование. Груз будет распределен между энергетическими компаниями, органами местной власти и объектами критической инфраструктуры по всей стране.

Сможет ли энергосистема Киева выдержать новые удары – мнение эксперта

Российские войска сознательно атакуют критически важные объекты Киева, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В то же время не стоит ориентироваться на панические прогнозы или чрезмерно оптимистичные заявления о ситуации в энергетике, отмечает эксперт.

"Сейчас никто не может гарантировать полную стабильность работы энергосистемы", – подчеркивает директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, самой эффективной защитой остается работа противовоздушной обороны, а любые предварительные оценки возможных масштабов повреждений пока что являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, – это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", – добавляет Сергиенко.

Новости Киева – какова ситуация со светом и отоплением в столице

Как ранее писал Главред, киевлянам придется перейти на жесткую экономию электроэнергии, поскольку в феврале поставки света в столицу могут ограничиваться лишь 4–6 часами в сутки. Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Кроме того, восстановление Дарницкой ТЭЦ после серии массированных российских ударов может занять два месяца при условии отсутствия новых атак. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия осуществила крупнейшую с начала года атаку на энергетическую систему Украины. В результате обстрелов были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии, в частности теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, которые обеспечивали теплом и электричеством Киев, Харьков и Днепр. В ДТЭК сообщили о существенных разрушениях на своих теплоэлектростанциях.

