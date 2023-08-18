"Будут провокации РФ на море и на суше": эксперт назвал последствия бездействия Запада

Если Запад не отреагирует на действия РФ в Черном море против гражданского судна, то Россия будет совершать провокации против стран-членов НАТО уже на суше.

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Сергей Кузан назвал последствия бездействия Запада/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Facebook Кузан

Запад не готов к решительной реакции на события в Черном море, где российские оккупанты недавно остановили судно с турецким экипажем под флагом Палау "Сукру Окан", которое двигалось к Измаилу. Но если никакой реакции со стороны западных стран не будет, то это фактически развяжет руки стране-агрессору России и она усилит свои провокации против стран НАТО на суше.

Если Запад не готов сам реагировать на провокации РФ, тогда он должен давать больше оружия Украине, чтобы она могла топить российские корабли в Черном море. Об этом рассказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду.

"К сожалению, Запад на сегодня не готов к решительной реакции. На самом деле на эту ситуацию надо смотреть в комплексе. Мы помним, что до того фактически такие же провокации в воздухе над Черным морем и Сирией произошли в отношении американских разведывательных дронов, когда российские самолеты фактически их сбивали. Тогда ответной реакции от США не было", – напомнил Кузан.

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Также он напомнил о российских ракетах, которые залетали вглубь Польши. Это были ракетоносители, предназначенные для переноса ядерного заряда, и извне нельзя было определить, содержит ли эта ракета ядерный заряд. Однако после ее падения в Польше никакой реакции Запада на это не было.

Кузан добавил, что ранее крылатые ракеты страны-агрессора РФ также залетали в воздушное пространство Румынии и Молдовы, и опять же на это не было ответной реакции. И такая инертность западных стран могла привести к тому, что Россия решилась на провокации против гражданских судов в Черном море, говорит эксперт.

Если западные страны не продемонстрируют никакой реакции и сейчас, то россияне будут совершать такие провокации против стран-членов НАТО уже на суше.

"Первые признаки этого мы видим в формировании групп "вагнеровцев" вблизи Сувалкского коридора. То есть это может быть провокация против Польши или Литвы с применением "прокси" сил, а именно ключевых отрядов ЧВК "Вагнер", где россияне будут отрицать свою причастность. Поэтому Западу стоит пересмотреть свою концепцию невмешательства, потому что РФ можно останавливать только силой – наша история войны с Россией это уже показала", – отметил Кузан.

Он добавил, что если Запад не готов самостоятельно отвечать на провокации РФ, то Украине должны были бы дать больше оружия, чтобы она могла сама бороться с такими провокациями и топить российские корабли.

"Потому что если российский корабль совершает такие действия в море, у нас должно быть достаточно дальнобойных ракет и самолетов, чтобы мы могли реагировать и топить такие российские корабли", – сказал Кузан.

Кто такой Сергей Кузан Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Ситуация в Черном море

Страна-агрессор РФ 13 августа сообщила, что открывала огонь по сухогрузу, который направлялся в украинский порт Измаил. Кроме того, оккупанты также поднимали в воздух вертолет для остановки и осмотра гражданского морского судна. Однако позже стало известно, что Россия солгала о стрельбе в Черном море. СМИ опубликовали разговор моряков и оказалось, что никакого вертолета россиян не было и предупредительных выстрелов тоже.

После этого в ОП жестко оценили пиратство РФ в Черном море и предупредили об ответе. Обстрел международного сухогруза "Сукра Окан" в Черном море, который направлялся в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украина устанавливает причастных лиц к факту атаки.

Позже военно-морские силы Украины высказались о провокациях РФ в Черном море. Спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия считает себя, мол, "жандармом" в Черном море, но господствовать там она не будет. Украина выясняет обстоятельства российской провокации по сухогрузу из Турции "Сукру Окан" и вместе с западными партнерами будет реагировать на инциденты.

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