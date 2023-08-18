В Украину заходят техника, артиллерия и ПВО, скоро будут новости – Зеленский

Киев ведет активную работу на военном и дипломатическом фронтах, СБУ проверяют деятельность военкоматов, сказал президент Владимир Зеленский.

https://glavred.info/politics/v-ukrainu-zahodyat-tehnika-artilleriya-i-pvo-skoro-budut-novosti-zelenskiy-10494097.html Ссылка скопирована

Зеленский и силовики обсудили наступательные и оборонительные операции на фронте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 ОБрСпН

В Украину заходят тяжелая военная техника, артиллерия и средства противовоздушной обороны. Проводятся инспекции военно-врачебных комиссий, СБУ работает с военкомами. Военная разведка и спецслужба выполняют специальные задачи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале в пятницу, 18 августа, он рассказал детали рабочего совещания с силовиками. Гарант сказал, что Украина получила новую военную помощь.

"Ежедневная утренняя "сверка часов". Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Скоро будут новости", - отметил Зеленский.

видео дня

Также он добавил, что обсуждались вопросы фронта – оборонные и наступательные операции, результаты применения БПЛ.

Кроме того, идет работа и по военкоматам.

"(Обсудили, как проводится, - ред.) комплексная инспекция ВВК. А также работа СБУ по "военкомам" и коллаборантам. Хорошие результаты", - проинформировал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что были заслушаны доклады СБУ и ГУР относительно их специальных заданий.

Контрнаступление ВСУ

Армия Украины освободила Урожайное Донецкой области на Бердянском направлении, о чем сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр 16 августа. Войска закрепляются на позициях и продолжают наступление.

В Институте изучения войны предполагают, что если ВСУ продвинутся в районе Работино, у них появятся возможности начать операции за самыми плотными минными полями оккупантов. Таким образом, контрнаступление может значительно ускориться.

Журналисты CNN считают, что ВСУ продвигаются вперед и выбивают оккупантов РФ с юга, используя кассетные боеприпасы, которые предоставили США. Украинские военные не разглашают детали операций.

Другие новости: