Контрнаступление ВСУ может ускориться при прорыве у Работино – ISW

Населенный пункт Работино Запорожской области имеет значительное тактическое значение, считают аналитики американского Института изучения войны.

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ВСУ могут начать операции за самыми плотными минными полями оккупантов, если продвинутся у Работино - ISW / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 59 ОМПБр

Контрнаступление сил обороны Украины на юге в районе Работино Запорожской области может ускорить продвижение войск. Учитывая специфику "обороны" оккупантов, прорыв у нескольких населенных пунктов, вероятно, даст возможность ВСУ начать операции за самыми плотными минными полями захватчиков. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что "оборона" российских захватчиков на юге состоит из трех линий. Первая – минные поля, глубина которых составляет несколько километров. Вторая включает артиллерию, технику и личный состав. На третьей тыловые позиции, она функционирует для накопления и сохранения ресурсов.

Контрнаступление ВСУ может ускориться

Как полагают аналитики, прорыв линии обороны в районе нескольких населенных пунктов может позволить армии Украины начать операции за самыми плотными минными полями. В том случае, если районы вокруг 2-й линии оккупантов будут не настолько заминированы, наступление ВСУ, вероятно, станет более быстрым.

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Контрнаступление армии Украины на юге

Армия Украины освободила Урожайное Донецкой области, сообщила 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, войска закрепляются на занятых рубежах и продолжают наступление.

Аналитики Института изучения войны отметили, что ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работино. По данным специалистов, войска продвинулись на западе Запорожской области и на участке, где проходит админграница Донецкой и Луганской областей.

Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что силы обороны Украины продвинулись южнее Урожайного. Бойцы применяют артиллерию против вражеских войск и используют контрабатарейную борьбу.

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