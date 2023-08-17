ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работино - ISW

Украинские войска продвинулись на северо-восток от Работино на западе Запорожской области и , вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах.

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Об освобождении Урожайного официально стало известно 16 августа / Коллаж: Главред, фото: скриншот

16 августа Силы обороны Украины продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

В ISW сообщили, что геолокационные данные, опубликованные 16 августа, указывают на то, что украинские войска продвинулись на северо-восток от Работино (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области. Аналитики считают, что украинские силы, вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах, учитывая то, что в течение нескольких недель вели активные действия в лесистой местности к северо-востоку от этого населенного пункта.

В отчете также отмечается, что украинские официальные лица сообщили об освобождении поселка Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) на границе Запорожской и Донецкой областей.

видео дня

"Украинские сообщения об освобождении Урожайного соответствуют предыдущим заявлениям украинских официальных лиц об освобождении других населенных пунктов в этом районе и недавним сообщениям российских войск о том, что российские подразделения в этом районе отступают. Российские заявления об украинских атаках к югу и востоку от границ населенного пункта также указывают на то, что украинские силы, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта", - отметили эксперты института.

Освобождение Урожайного

Силы обороны Украины освободили от оккупации войск страны-агрессора России населенный пункт Урожайное Донецкой области. Об этом утром 16 августа заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ (СтратКом ВСУ) опубликовало видео освобождения Урожайного.

На опубликованных кадрах видно, как украинские военные наносят точные удары по российским захватчикам в Урожайном, а оккупанты бегут из населенного пункта и туда заходят защитники Украины.

Смотрите видео освобождения Урожайного украинскими военными:

В ВСУ показали кадры освобождения Урожайного / скриншот

Напомним, 13 августа российские оккупанты заявили, что больше не контролируют село Урожайное, что на стыке Донецкой и Запорожской областей.

Позже в Генштабе подтвердили определенные успехи ВСУ в районе Урожайного - участках к югу и юго-востоку от Старомайорского.

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