Есть ли угроза переброски войск РФ к Харькову: эксперт объяснил ситуацию

Оккупанты России будут концентрироваться на Купянском направлении, но ситуация на войне может меняться, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

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Ситуация под Купянском не угрожает Харькову наступлением с севера - Мусиенко / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Сегодня в Белгородской области не наблюдается активности российских оккупационных войск, которая указывала бы на угрозу Харькову. Действия захватчиков агрессора России демонстрируют их намерения сосредоточиться на Купянском направлении. Однако ситуация может меняться. Об этом заявил военный эксперт, руководитель Центра политико-правовых исследований Александр Мусиенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что угроз наступления Харьков на данный момент нет. Действия оккупантов несут опасность Купянско-Лиманскому направлению.

"Сегодня такого риска нет. Переброска Россией сил и средств на Купянское направление свидетельствует о том, что там они и сосредоточатся. Кроме того, в Белгородской области не фиксируется активность, которая бы указывала на угрозу Харькову. Пока мы можем говорить о такой ситуации, но война продолжается и все может меняться. Сейчас действия оккупантов - это угроза Купянско-Лиманскому направлению", - сказал Мусиенко.

Также он добавил, что российские войска сталкиваются с серьезными проблемами на фронте, и у них нет ресурсов для наступления на Харьков, Сумы или Киев.

"У России есть проблемы даже несмотря на то, что мобилизация там не утихает: фронт очень большой, а россияне, обороняясь на юге и наступая на востоке, несут серьезные потери. Поэтому сейчас у Москвы нет возможности организовать наступательные операции на Харьков, Сумы или Киев", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация на Купянском направлении

Военный эксперт Олег Жданов считает, что агрессор Россия к 24 февраля может попытаться захватить Купянск.

По его словам, на Купянском направлении у оккупантов есть преимущество и они попытаются его развить на Купянско-Лиманском направлении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сказал, что войска РФ хотят захватить Купянск. В связи с ситуацией силы обороны Украины усилили свои позиции на Купянском направлении.

Военный эксперт Александр Мусиенко предположил, что маневры российских войск под Купянском направлены на то, чтобы ВСУ усилили свои позиции путем переброски резервов с южного направления.

Речь идет о тех силах, которые нужны армии Украины для контрнаступления.

Смотрите видео, в котором Мусиенко рассказал о ситуации на Купянском направлении:

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