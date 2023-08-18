Тяжелые бои за Купянск: Мусиенко рассказал, чего на самом деле хотят россияне

Как подчеркнул Мусиенко, сейчас украинское командование держит ситуацию под контролем.

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Мусиенко рассказал о боях за Купянск / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, скриншот из видео

Ежедневно российские оккупационные войска пытаются взять верх над обороной украинских защитников на Купянском направлении. Эти постоянные маневры россиян являются важной частью их ключевого замысла, о котором в интервью Главреду рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Основная угроза заключается не в том, что враг может прорвать линию обороны или даже временно захватить населенные пункты, а в реализации его ключевого замысла. Россияне стремятся к тому, чтобы мы перебросили на Купянское направление резервы, которые нам нужны для контрнаступления на юге", - отметил Мусиенко.

По его словам, цель россиян – затянуть время до осенне-зимнего периода, когда наступать будет уже трудно, и затормозить или заблокировать наступление ВСУ на юге. Как подчеркнул Мусиенко, сейчас украинское командование держит ситуацию под контролем.

"Также есть риски и для наших группировок на Донбассе. Оккупанты могут захватить территории на северном фланге Купянщины, после чего нависнет опасность над нашими подразделениями в районе Белогоровки, Северска, Соледара и Бахмута. Сейчас им это не удается", - рассказал военный эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация на Купянском направлении

Недавно представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая. По его словам, россияне хотели бы прорваться в район Купянска и "повторить хотя бы какой-то отголосок той славы, как во время оккупации территории Донетчины и Луганщины".

Также Череватый рассказал, что ВСУ усилили подразделения на Купянском направлении. Украинские войска выстроили там грамотную оборону и подтянули резервы.

Как отметил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, войска страны-агрессора России на Купянском направлении не могут полноценно наступать и осуществляют лишь локальные атаки. Действия оккупантов лишены стратегического смысла, однако они по-прежнему, стремятся захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил об ухудшении ситуации на Купянском направлении. Он отметил, что оккупанты ежедневно пытаются прорвать оборону защитников Украины на разных направлениях, имея целью блокирование, а впоследствии и захват Купянска на Харьковщине. Такие атаки россияне проводят штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными.

Смотрите полное интервью Александра Мусиенко специально для Главреда:

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