УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска: ВСУ усилили свои группировки

Алёна Воронина
12 августа 2023, 17:41 обновлено 12 августа, 17:41
60
Захватчики за сутки совершили восемь атак на Купянском направлении, но безуспешно. Оккупанты долго не могут добиться прогресса даже на тактическом уровне.
Украинские военные, Сергей Череватый
РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Facebook Череватый

Российские оккупанты на Купянском направлении в Харьковской области не смогли добиться успеха даже на тактическом уровне. Захватчики сейчас пытаются перехватить инициативу под Купянском.

Об этом рассказал спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона. Он сообщил, что только за сутки оккупанты восемь раз шли в атаку в районе Синьковки и Ивановки.

"Длительное время они (российские оккупанты – ред.) не могут достичь там существенного прогресса, даже на тактическом уровне. Построена грамотная оборона, наша группировка усилилась резервами", – отметил Череватый.

видео дня

Также он добавил, что в Вооруженных силах Украины знают руководителей подразделений захватчиков и их планы и ведут оборону с учетом этого.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Крымский мост весь в дыму и слышны взрывы. Мост был полностью затянут густым черным дымом. Были слышны взрывы и сообщалось о работе ПВО российских оккупантов.

В то же время в Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта и начался большой пожар. В оккупированном городе над местом взрыва поднялся столб дыма. Сообщалось, что взрыв был в районе порта.

Напомним, ранее сообщалось, что эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow. В материале BBC пишут, что российские оккупанты пытаются наносить удары по аэродрому в Староконстантинове, стремясь уничтожить авиацию ВСУ, способную нести дальнобойные ракеты Storm Shadow (SCALP).

Читайте также:

война в Украине ВСУ Купянск Харьковская область вторжение России
Реклама

Главное за день

ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине: в Bild раскрыли детали

ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине: в Bild раскрыли детали

17:53 Украина
РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска: ВСУ усилили свои группировки

РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска: ВСУ усилили свои группировки

17:41 Украина
Украина может уничтожить флот России и запустить зерновой коридор – Подоляк

Украина может уничтожить флот России и запустить зерновой коридор – Подоляк

15:52 Политика
Все главные новости

Последние новости

17:55

Захарова с пеной у рта разразилась угрозами из-за атак на Керченский мост

17:53

ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине: в Bild раскрыли детали

17:41

РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска: ВСУ усилили свои группировки

17:41

"Фу, противно": Вайкуле разнесла путиниста Резника

17:40

Что сделать 14 августа, чтобы появился дополнительный доход: приметы и запреты

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
17:13

Гороскоп на завтра 13 августа 2023: Овну – ловушка, Раку - достижение

17:08

Дорофеева и Барских анонсировали новый дуэт

16:43

Родные уплетут за милую душу: чем дополнить гречку, чтобы все ахнули от удивления

16:38

В РФ унизили Путина: массово продают "награды" диктатора за Крымский мост

Реклама
16:02

Вражеский самолет Су-30 разбился в РФ, экипаж погиб: что известно

15:52

Украина может уничтожить флот России и запустить зерновой коридор – Подоляк

15:36

Эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow – СМИ раскрыли детали

15:10

Недавно на фронте обрела любовь: в Киеве попрощались с боевым медиком "Молнией"

14:47

Стоны раненых и кровь на асфальте: на Запорожье оккупанты РФ устроили разборки

14:42

В России умерла популярная актриса криминальных сериалов

14:38

В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта: начался большой пожар

14:24

"Вы рабы, вы никто": Вайкуле дала прочуханки россиянам

14:18

Войска РФ в Крыму испугались морских дронов и ударов по Черноморскому флоту

14:15

Как "намести" в дом богатство: что гласят приметы о венике

13:29

Крымский мост весь в дыму и слышны взрывы: оккупанты остановили движение транспортаФотоВидео

Реклама
13:05

В РФ целый город ушел под воду из-за прорыва дамбыВидео

12:32

В ОАЭ задумали встречу Зеленского и Путина, но планы России провалятся - Подоляк

12:06

РФ скинула авиабомбу на Орехов: погиб правоохранитель, много пострадавших

12:05

Распечет до +37: синоптик сказала, когда Украину накроет невыносимая жара

11:13

"Не будем стесняться пойти в Конгресс": у Байдена готовы просить больше денег для Украины

11:10

Путин остался без сверхприбыли: в России мощно рухнул рубль

10:29

В Кривом Роге прогремели взрывы во время тревоги: первые подробности

10:05

Войска РФ ослабились на Запорожье, прорывы ВСУ могут стать решающими – ISW

09:44

Новый мятеж либо смерть Пригожина: Грозев описал перспективы РФ на ближайшие полгода

09:34

Отменить доплату 30 тысяч и вернуть ее: для чего?мнение

09:18

Шарф и кашемировое пальто: Меган Маркл попалась папарацци в +21

08:44

"Будет тяжелая осень": Украина начнут агитировать за переговоры с РФ – Кулеба

08:44

ВСУ достигли тактически значимых успехов на Запорожье: в ISW раскрыли детали

08:18

Жена Виктора Павлика рассказала, почему вышла замуж за артиста

07:47

"Было светопреставление": ночью в Крыму гремели взрывы, оккупанты заявили об атаке дроновВидео

06:50

Оптическая иллюзия с подвохом: нужно найти лису в зарослях за 8 секунд

06:25

Что означают слова "чепурний" и "ґречний": языковед ошарашил ответомВидео

06:10

Что вы знаете о москвичах?мнение

05:30

Гороскоп на сентябрь 2023: Раки получат от Вселенной второй шансВидео

04:30

Карта дня: что предвещает Таро на 12 августа

Реклама
04:00

Безумная головоломка: только гении найдут человека и его союзников за 27 секунд

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 августа

03:40

"Еще больше 2 месяцев есть времени": Свитан спрогнозировал, как ВСУ будут прорывать оборону врага

03:00

Пэрис Хилтон показала поездку со своим сыном-блондином

02:35

Взлетит стоимость водки, коньяка и вина: в Украине резко повышают цены на алкоголь

02:10

ВСУ мощно атаковали чрезвычайно важные мосты для оккупантов - МаломужВидео

01:30

Удары по России и переговоры: Загородний назвал сценарий для Украины

00:19

Скоро черные ленты: Скабеева пожаловалась на "бурые линии"Видео

11 августа, пятница
23:50

В Белом доме сделали заявление о завершении войны в Украине

23:31

Дженнифер Лопес показала свой загар в микро купальнике

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять