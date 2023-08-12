РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска: ВСУ усилили свои группировки

Захватчики за сутки совершили восемь атак на Купянском направлении, но безуспешно. Оккупанты долго не могут добиться прогресса даже на тактическом уровне.

https://glavred.info/ukraine/rf-pytaetsya-perehvatit-iniciativu-vozle-kupyanska-vsu-usilili-svoi-gruppirovki-10492792.html Ссылка скопирована

РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Facebook Череватый

Российские оккупанты на Купянском направлении в Харьковской области не смогли добиться успеха даже на тактическом уровне. Захватчики сейчас пытаются перехватить инициативу под Купянском.

Об этом рассказал спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона. Он сообщил, что только за сутки оккупанты восемь раз шли в атаку в районе Синьковки и Ивановки.

"Длительное время они (российские оккупанты – ред.) не могут достичь там существенного прогресса, даже на тактическом уровне. Построена грамотная оборона, наша группировка усилилась резервами", – отметил Череватый.

видео дня

Также он добавил, что в Вооруженных силах Украины знают руководителей подразделений захватчиков и их планы и ведут оборону с учетом этого.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Крымский мост весь в дыму и слышны взрывы. Мост был полностью затянут густым черным дымом. Были слышны взрывы и сообщалось о работе ПВО российских оккупантов.

В то же время в Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта и начался большой пожар. В оккупированном городе над местом взрыва поднялся столб дыма. Сообщалось, что взрыв был в районе порта.

Напомним, ранее сообщалось, что эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow. В материале BBC пишут, что российские оккупанты пытаются наносить удары по аэродрому в Староконстантинове, стремясь уничтожить авиацию ВСУ, способную нести дальнобойные ракеты Storm Shadow (SCALP).

Читайте также: