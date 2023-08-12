РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска: ВСУ усилили свои группировки

Российские оккупанты на Купянском направлении в Харьковской области не смогли добиться успеха даже на тактическом уровне. Захватчики сейчас пытаются перехватить инициативу под Купянском.
Об этом рассказал спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона. Он сообщил, что только за сутки оккупанты восемь раз шли в атаку в районе Синьковки и Ивановки.
"Длительное время они (российские оккупанты – ред.) не могут достичь там существенного прогресса, даже на тактическом уровне. Построена грамотная оборона, наша группировка усилилась резервами", – отметил Череватый.
Также он добавил, что в Вооруженных силах Украины знают руководителей подразделений захватчиков и их планы и ведут оборону с учетом этого.
Война в Украине
Ранее сообщалось, что Крымский мост весь в дыму и слышны взрывы. Мост был полностью затянут густым черным дымом. Были слышны взрывы и сообщалось о работе ПВО российских оккупантов.
В то же время в Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта и начался большой пожар. В оккупированном городе над местом взрыва поднялся столб дыма. Сообщалось, что взрыв был в районе порта.
Напомним, ранее сообщалось, что эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow. В материале BBC пишут, что российские оккупанты пытаются наносить удары по аэродрому в Староконстантинове, стремясь уничтожить авиацию ВСУ, способную нести дальнобойные ракеты Storm Shadow (SCALP).
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