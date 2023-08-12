В РФ унизили Путина: массово продают "награды" диктатора за Крымский мост

Причиной становится крайняя бедность россиян, ведь они ищут любые пути поправить свое материальное положение.

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В РФ продают "медали" Владимира Путина за Крымский мост / Фото: УНИАН/Скриншот

В РФ на сайтах объявлений начали массово появляться сообщения о продаже "медалей" за строительство Крымского моста.

Продавцы хотят получить за них от 10 тысяч до миллиона рублей. Как пишет Лента.ру, нередко причиной становится крайняя бедность россиян и они ищут любые пути поправить свое материальное положение.

Как рассказал мужчина из Краснодарского края, который указал цену в 450 тысяч рублей за "медаль", у него возникли финансовые проблемы. Он несколько лет назад работал строителем незаконной переправы через Керченский пролив. По его словам, стоимость он выбрал, ориентируясь на суммы в похожих объявлениях.

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Еще один участник незаконной стройки хочет получить за свою медаль 300 тысяч рублей. По его словам, в такую стоимость он субъективно оценивает награду. Мужчина добавил, что по объявлению звонят редко.

Одна из самых высоких цен на медаль в опубликованных объявлениях — 900 тысяч рублей. Продавец из Пензенской области рассказал, что три года работал на незаконном строительстве сооружения.

"Да просто не вижу в этом смысла — хранить ее. Не хватает на жизнь, нужно больше", - сказал он.

По его словам, якобы в Москве подобную "награду" от Путина продали за пять миллионов рублей, а в Нижнем Новгороде, дескать, за три миллиона.

Ранее сообщалось, что Крымский мост весь в дыму, оккупанты остановили движение транспорта. Очевидцы в соцсетях сообщают, что они слышали взрывы. При этом из обнародованных в сети фото и видео видно, что дым поднимается из нескольких разных мест моста.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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