Крымский мост весь в дыму и слышны взрывы: оккупанты остановили движение транспорта

Мост полностью затянуло густым черным дымом. Слышны взрывы, сообщают о работе ПВО российских оккупантов.

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Крымский мост весь в дыму и слышны взрывы/ коллаж: Главред, фото: Telegram

Крымский мост днем в субботу, 12 августа, окутал черный дым. В пабликах сообщают, что там слышны взрывы и работает ПВО страны-агрессора России.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что они слышали взрывы. При этом из обнародованных в сети фото и видео видно, что дым поднимается из нескольких разных мест моста.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту российские оккупанты временно перекрыли. После этого к мосту помчались катера береговой охраны.

видео дня

Назначенный захватчиками РФ гауляйтер Сергей Аксенов сообщил, якобы в районе Керченского пролива российское ПВО сбило две ракеты, а Крымский мост, мол, не поврежден.

При этом российская так называемая "власть" Крыма отмечает, якобы дым вокруг моста – это "специальная завеса, которую создали российские спецслужбы".

Дым над Крымским мостом/ скрин

Смотрите видео, как над Крымским мостом поднимается дым:

Позже в пабликах сообщили, что почти весь дым над Крымским мостом развеялся, однако в одном месте он продолжает подниматься. По словам очевидца, снявшего это на видео, в одном месте моста "может быть печально".

Дым над Крымским мостом/ скрин

Смотрите видео, как сейчас выглядит Крымский мост. Дым почти везде развеялся, но в одном месте продолжает подниматься:

В Минобороны страны-агрессора России после этого сообщили, что около 13:00 в субботу, 12 августа, по Крымскому мосту была попытка нанесения удара зенитной управляемой ракетой С-200, переработанной в ударный вариант. При этом во вражеском ведомстве пытаются убедить, что они "вовремя обнаружили и перехватили эту ракету".

Взрывы на Крымском мосту

Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Напомним, 31 июля в оккупированном Крыму было неспокойно – россияне перекрыли Керченский мост и объявили эвакуацию с вокзала. Кроме того, спокойствие россиян было окончательно разрушено, ведь, по сообщению местных Telegram-каналов, в Симферополе раздавались громкие звуки взрывов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на новый "хлопок" на Крымском мосту. Он подчеркнул, что Крым не является безопасным местом для российских оккупантов. У них еще есть время, чтобы сбежать с полуострова домой – в Россию.

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