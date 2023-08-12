РФ скинула авиабомбу на Орехов: погиб правоохранитель, много пострадавших

Сегодня утром российская управляемая авиационная бомба унесла жизнь полицейского в Запорожье, вблизи города Орехов.

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Россияне ударили авиабомбой по Орехову / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Утром в субботу, 12 августа, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб 31-летний правоохранитель. Еще 12 человек ранены, среди которых 4 работника полиции. Об этом сообщил глава МВД Мгорь Клименко.

По его словам, погибший был капитаном полиции.

"Он исполнял свой долг, и, как и его коллеги, был там, где нужен", - отметили в Нацполиции Украины.

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Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек - в тяжелом состоянии.

В Орехове пострадали правоохранители / Фото: Нацполиция

Последствия удара РФ по Орехову / Фото: Нацполиция

Как сообщал Главред, 12 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Кривом Роге прогремели взрывы.

11 августа страна-агрессор РФ ударила четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России.

Оккупанты пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут учиться на истребителях F-16. Ракеты врага летели на военные аэродромы, которые находятся под его прицелом уже не первый месяц.

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