РФ скинула авиабомбу на Орехов: погиб правоохранитель, много пострадавших

Утром в субботу, 12 августа, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб 31-летний правоохранитель. Еще 12 человек ранены, среди которых 4 работника полиции. Об этом сообщил глава МВД Мгорь Клименко.
По его словам, погибший был капитаном полиции.
"Он исполнял свой долг, и, как и его коллеги, был там, где нужен", - отметили в Нацполиции Украины.
Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек - в тяжелом состоянии.
Как сообщал Главред, 12 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Кривом Роге прогремели взрывы.
11 августа страна-агрессор РФ ударила четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России.
Оккупанты пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут учиться на истребителях F-16. Ракеты врага летели на военные аэродромы, которые находятся под его прицелом уже не первый месяц.
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