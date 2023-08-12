В ОАЭ задумали встречу Зеленского и Путина: Подоляк раскрыл планы России

Агрессор Россия хочет запустить переговоры с Украиной, которые не привели бы к конкретному результату, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Переговоры с Россией невозможны, пока она не заберет свои войска из Украины - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин может согласиться с планами Объединенных Арабских Эмиратов, которые хотят организовать встречу с президентом Украины Владимиром Путиным на климатической конференции COP28 в Дубае. Москве нужны переговоры, чтобы создать "Минск-2". Киев не будет вести переговоры с россиянами до момента вывода их войск с украинских территорий. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Россия может пойти на предложение ОАЭ, чтобы попытаться возродить "Минск". Ни к каким реальным и конструктивным переговорам Москва не готова.

"Феномен очень примитивный. Они хотят запустить переговорный процесс, конечно, не ради какого-либо результата. Никакого результата не будет. А ради "Минска два" — самого процесса, который походу своего продвижения позволит России дальше убивать. То есть России нужен переговорный процесс исключительно в рамках усиление преступных действий", - считает Подоляк.

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Также он добавил, что невозможен какой-либо диалог с Москвой, по крайней мере, до тех пор, пока она не выведет свои войска с территорий Украины.

"Очень важно не забывать, что Россия – это абсолютно юридически зафиксированная Страна-вор, она украла часть территорий, в данном случае оккупировала в рамках международного права, и соответственно, она совершенно точно убила большое количество гражданского населения. То есть, вор и убийца предлагает теперь политически и юридически урегулировать свои преступления", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Инициатива ОАЭ о встрече Зеленского и Путина

Главная франкоязычная газета Ливана L'Orient-Le Jour ранее опубликовала материал, в котором говорилось о том, что глава ОАЭ Мухаммад бин Заид намерен организовать встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и директором России Владимиром Путиным на конференции ООН по вопросам изменения климата.

Климатическая конференция запланирована на 30 ноября 2023 года в Дубае. По данным журналистов, инициатива появилась по просьбе Папы Римского Франциска, и она скоординирована с рядом государств Европы.

По информации западных дипломатов, многие европейские страны поддерживают контакты с Абу-Даби для поддержки инициативы ОАЭ и полагают, что государство может добиться прекращения огня в Украине.

Также утверждается, что идея Мухаммада бин Заида возникла во время его визитов в РФ. В Вашингтоне, как утверждают в издании, в курсе инициативы.

Переговоры Украины и РФ

Президент Зеленский не сядет за стол переговоров с Путиным, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что Путин не может быть субъектов переговорного процесса, поскольку совершил множество преступлений.

Чрезвычайный и полномочный посол в Японии Сергей Консунский порассуждал о том, посадят ли Украину за стол переговоров. Как полагает дипломат, Запад заинтересован победе Киева, но стремится держать под контролем деструктивные процессы в России.

Украина должна бить по Москве, чтобы получить сильную позицию в рамках любых переговоров, считает политический эксперт Тарас Загородний. По его мнению, если Киев не будет прибегать к таким шагам, есть риск того, что переговоры пойдут не по украинскому сценарию.

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