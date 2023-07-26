"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

Президент отметил, что Украина готовит перечень шагов, необходимых для деоккупации Крыма.

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Зеленский намекнул на "хлопок" на Крымском мосту / коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, скриншот из видео

Крым не является безопасным местом для российских оккупантов. У них еще есть время, чтобы сбежать с полуострова домой - в Россию. Об этом во время вечернего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский и намекнул на то, что скоро на Крымском мосту может "расцвести" еще одна "бавовна".

Он также отметил, что Украина уже готовит перечень шагов, необходимых для деоккупации Крыма.

"Мы можем довольно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть так-эдак работает, надо им возвращаться домой, в Россию", - сказал Зеленский.

видео дня

Президент акцентировал на том, что Крым в любом случае будет свободным от РФ и вернется в Украину.

"Россия проигрывает эту войну, и ни одна ракета ее не спасет", - добавил Зеленский.

Подрыв Крымского моста

Мощный пожар на Крымском мосту в захваченном страной-агрессором Россией Крыму произошел 8 октября прошлого года. Эстакада российских оккупантов загорелась в результате мощного взрыва. На кадрах было видно, что горел железнодорожный поезд.

Украинские журналисты со ссылкой на источники сообщили, что подрыв моста через Керченский пролив был специальной операцией СБУ. В мае 2023 года глава СБУ Малюк сказал, что спецслужба осуществляла "определенные меры" для подрыва Крымского моста.

17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. В результате был разрушен один из пролетов эстакады. Самопровозглашенные "власти" оккупированного Крыма вынуждены были перекрыть движение по мосту. Эстакада до сих пор не функционирует в полном объеме.

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