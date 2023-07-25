"Нормальная тактика": Украина продолжит бить по Крымскому мосту – Резников

Удары по Крымскому мосту уменьшат способность российских оккупантов воевать и помогут спасти жизни украинцев.

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Алексей Резников заявил, что ВСУ будет наносить удары по Крымскому мосту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter

Силы обороны Украины продолжат наносить удары по оккупированному россиянами Крыму и Крымскому мосту. Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, это необходимо для того, чтобы разрушить логистику врага.

"Все эти цели являются официальными, потому что (удары по ним, – ред.) уменьшат способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев", - сказал глава Минобороны Украины в интервью СNN.

По словам Резникова, разрушать логистические маршруты врага - "это нормальная тактика, чтобы остановить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее".

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"Поэтому мы будем использовать эту тактику против них", - сказал Резников.

Удары по Крымскому мосту

Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является для Украины законной целью, которая должна быть нейтрализована. Об этом глава государства сказал во время выступления на Аспеновском форуме безопасности.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Крымский мост незаконно построен и будет уничтожен. По его слловам, главная цель атаки на Крымский мост не достигнута. Ключевой военной задачей было перерезать железную дорогу, чтобы оккупанты не смогли обеспечивать свою группировку на юге.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Крымский мост снова будет атакован. И следующей целью, вероятно, станет железнодорожная часть моста. Если это произойдет, то будет нанесен серьезный удар по снабжению российских оккупационных войск.

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