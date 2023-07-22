Крымский мост должен быть нейтрализован - Зеленский

Крымский мост – это не просто логистическая дорога. Это враждебный объект, построенный вне закона и несущий войну.

https://glavred.info/ukraine/krymskiy-most-dolzhen-byt-neytralizovan-zelenskiy-10487521.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский, Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: ОП, twitter.com/Krymsky_bridge

Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является для Украины законной целью, которая должна быть нейтрализована. Об этом глава государства сказал во время выступления на Аспеновском форуме безопасности, пишет CNN.

"Для нас это враждебный объект, построенный вне закона", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что российские оккупанты нарушили международное право, построив мост через Керченский пролив.

видео дня

"Это наша цель, и любая цель, несущая войну, а не мир, должна быть нейтрализована", — добавил президент.

Взрывы на Крымском мосту

Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. Позже в Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту.

В Службе безопасности Украины намекнули, что имеют отношение ко взрывам на Крымском мосту 17 июля.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Крымский мост незаконно построен и будет уничтожен. По его слловам, главная цель атаки на Крымский мост не достигнута. Ключевой военной задачей было перерезать железную дорогу, чтобы оккупанты не смогли обеспечивать свою группировку на юге.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Крымский мост снова будет атакован. И следующей целью, вероятно, станет железнодорожная часть моста. Если это произойдет, то будет нанесен серьезный удар по снабжению российских оккупационных войск.

Другие новости: