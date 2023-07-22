"Удар ниже пояса": Жданов рассказал, как атака на Крымский мост повлияла на ФСБ РФ

Жданов подчеркнул, что удар был не столько по мосту и мифу о "всесильной российской ПВО", сколько по ФСБ и Росгвардии.

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Жданов рассказал, как атака на Крымский мост повлияла на ФСБ РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, Telegram

Атака на Крымский мост, которая произошла в ночь на 17 июля, получила широкий резонанс в средствах массовой информации. Как известно, этот мост является символом проложенной связи между Крымом и страной-агрессором Россией, и его устойчивость всегда была выдвигаема как пример "всесильной российской ПВО". Однако недавняя атака поставила под сомнение этот миф.

Как подчеркнул военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду, удар был не столько по мосту и мифу о "всесильной российской ПВО", сколько по ФСБ и Росгвардии.

"Такие инциденты показывают, что они не в состоянии обеспечить объекту государственной важности безопасность. Ведь именно ФСБ отвечает за охрану и оборону Крымского моста, не ВС РФ. И для них это просто удар ниже пояса", - заметил Жданов.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Удар по Крымскому мосту

Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Для российского диктатора Владимира Путина вторая атака на Крымский мост стала очень болезненной. После взрыва на Крымском мосту в Кремле все рвали и метали, посыпали голову пеплом и искали крайних. Об этом поведал представитель ГУР Андрей Юсов.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, на примере Керченского моста все увидели, что у Украины есть определенное оружие, которое способно доставать и вызывать разрушения. По его словам, это оружие может проходить многоэшелонированную оборону врага. Потому что Крымский мост очень серьезно охраняется, и пройти такую оборону – это сверхсложная задача.

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