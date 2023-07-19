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Военный эксперт объяснил, чем и как можно уничтожить Крымский мост

Алексей Тесля
19 июля 2023, 13:58 обновлено 19 июля, 13:58
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Владислав Селезнев рассказал о планах сил обороны Украины по созданию целого флота морских дронов-камикадзе.
Селезнев
Владислав Селезнев прокомментировал удар по Крымскому мосту / Коллаж: Главред, Фото: t.me/vanek_nikolaev, Facebook/vladislav.seleznev.94

Для ударов по Крымскому мосту можно и нужно применять комбинированные атаки, заявил военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев.

"Дроны-камикадзе несут серьезный боевой заряд, малозаметны и обладают большой скоростью. Они способны серьезно противодействовать вооружениям путинской армии. Мы знаем примеры, когда дроны перепрыгивали даже боновые заграждения, которые были установлены на входе в Севастопольскую бухту", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что реализация планов сил обороны Украины по созданию целого флота морских дронов-камикадзе способна обернуться блокадой кораблей Черноморского флота РФ в их бухтах базирования.

"В то же время Россия после прекращения "зерновой сделки" может предпринять определенные шаги, направленные на эскалацию ситуации в бассейне Черного моря", — отметил собеседник.

При этом он напомнил, что в Москве уже заявили о намерении закрыть северо-западную часть Черного моря в связи с якобы небезопасной ситуацией.

"Но для того, чтобы реализовать свои планы, им нужно выводить свои боевые корабли в ту часть Черного моря, которую они собрались блокировать. И здесь появится пространство для маневра, которым могут воспользоваться операторы наших морских дронов", — добавил Селезнев.

Смотрите видео - интервью Владислава Селезнева Главреду:

Удар по Крымскому мосту

Ранее эксперты рассказали об атаке на Крымский мост. Во время удара по Крымскому мосту могли применяться разные средства поражения, заявил военнослужащий и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов.

Напомним, Роман Свитан назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту. По словам военного эксперта, взрыв произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги. В этой связи он не исключил, взрыв не был связан с воздушной атакой. По его предположению, Крымский мост могли атаковать надводными беспилотниками.

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

Больше новостей:

Владислав Селезнев Крымский мост
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