Бесшумный водный дрон вели по спутнику: эксперты об атаке на Крымский мост

Удар по Крымскому мосту мог быть осуществлен катерами-камикадзе, не исключают эксперты.

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По Крымскому мосту могли ударить морским дроном / Коллаж: Главред, Фото: defence-ua.com, t.me/vanek_nikolaev

Во время удара по Крымскому мосту могли применяться разные средства поражения, заявил военнослужащий и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов.

По его словам, при массированной атаке больше шансов преодолеть систем ПВО и надводной защиты моста, поэтому самый эффективный вариант — применение морских и воздушных дронов, сказал он в комментарии Фокусу.

"Управление может быть автономным. Дрон идет по маршруту, но в таком случае страдает точность наведения. Или оператор управляет по спутниковому каналу связи из любой точки мира. Если это радиоканал, то зона прямой видимости зависит от связи с кораблем-носителем или воздушным дроном-ретранслятором сигнала", — предположил он.

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Чем могли ударить по Крымскому мосту

В свою очередь эксперты специализированного ресурса Defence-ua предполагают, что удар по Крымскому мосту мог быть осуществлен катерами-камикадзе. При этом публикуются изображения подобных автономных катеров, которые использовались при атаке на корабль "Иван Хурс".

Эксперты считают, что оккупанты "проспали атаку" катеров-камикадзе благодаря их совершенствованию в плане малозаметности и бесшумности. Для выхода на объект атаки морские беспилотники могли идти специально на малой скорости и в малошумном режиме.

Отмечается, что новые беспилотные морские боеприпасы имеют длину корпуса всего 5 метров, что делает их почти невидимыми особенно ночью. Возможно, что конструкторы оснастили новые лодки малошумным, но скоростным водометным двигателем, которые разгоняет катер-камикадзе до 80 км/ч.

Крымский мост могли атаковать морским дроном / defence-ua.com

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, оккупационные власти сообщили, о "чрезвычайном происшествие" на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, движение по мосту было остановлено.

В частности минтранс РФ заявил, что "имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах".

Позже стало известно о мощном взрыве, прогремевшем на Крымском мосту. Сообщается, что два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один - пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

Как известно, это уже не первый взрыв на Крымском мосту. В октябре 2022 года мост уже был поврежден в результате взрыва. Произошла детонация взрывчатки, которая была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

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