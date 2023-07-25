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Корабль РФ атаковали "убийцы" Крымского моста: в Крыму гремят новые взрывы

Алексей Тесля
25 июля 2023, 12:30 обновлено 25 июля, 12:43
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Ночью был атакован двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов".
Сергей Котов
Корабль РФ Сергей Котов атаковали морские дроны / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Forums.airbase

В захваченном РФ Крыму во вторник утром 25 июля, прогремели новые взрывы. Детонация была слышна в Красногвардейском районе временно оккупированного полуострова.

По данным местных Telegram-каналов, при этом оккупанты в Севастополе остановили движение пассажирского морского транспорта.

Отмечается, что в Первомайском районе Крыма также слышны взрывы.

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В то же время оккупационные власти заявили, что сегодняшние взрывы в Красногвардейском районе - это якобы разминирование территорий после вчерашнего прилета по составу боеприпасов.

Морские дроны атаковали военный корабль оккупантов

При этом в минобороны РФ пожаловались на то, что ночью был атакован двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" ЧФ оккупантов.

В атаке морских дронов оккупанты традиционно обвинили Вооруженные силы Украины. При этом пропагандисты пишут, что такие катера называют "убийцами" Крымского моста.

В момент атаки корабль оккупантов РФ находился в 370 километрах юго-западнее Севастополя.

Подчеркивается, что в ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера якобы уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров.

Напомним, в 5 городах оккупированного Крыма ночью гремели взрывы: взлетел на воздух склад БК. Звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя. В Армянске и Джанкое также звучали громкие периодические взрывы.

Ранее в захваченном российскими оккупантами Крыму прогремели взрывы, кроме того, местные "власти" перекрыли движение по Крымскому мосту. Мощные взрывы были слышны в районе Джанкоя. Оккупационная "власть" Крыма подтвердила информацию об атаке БПЛА. При этом было принято решение об эвакуации людей.

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