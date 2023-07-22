У оккупантов началась паранойя из-за ударов по Крымскому мосту - ЦНС

Оккупанты подозревают работников моста в содействии организаторов тех взрывов.

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У оккупантов началась паранойя из-за ударов по Крымскому мосту / Коллаж: Главред, фото: скриншот, соцсети

Из-за недавних взрывов на Керченском мосту на временно оккупированном Крымском полуострове распространяются параноидальные настроения среди захватчиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированном полуострове распространяются параноидальные настроения среди захватчиков. Причиной стали недавние взрывы на Керченском мосту, ведь оккупанты подозревают работников моста в содействии организаторов тех взрывов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас же враг усилил проверку всех критических объектов полуострова.

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Всех работников таких объектов вызывают на допрос, а также проверяют телефоны. Кроме того, россияне настоятельно рекомендуют работникам доносить на тех, кого те считают не лояльными к властям РФ, подчеркивают в ЦНС.

Удар по Крымскому мосту

Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Для российского диктатора Владимира Путина вторая атака на Крымский мост стала очень болезненной. После взрыва на Крымском мосту в Кремле все рвали и метали, посыпали голову пеплом и искали крайних. Об этом поведал представитель ГУР Андрей Юсов.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, на примере Керченского моста все увидели, что у Украины есть определенное оружие, которое способно доставать и вызывать разрушения. По его словам, это оружие может проходить многоэшелонированную оборону врага. Потому что Крымский мост очень серьезно охраняется, и пройти такую оборону – это сверхсложная задача.

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