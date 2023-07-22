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Взрывы на Крымском мосту – пощечина для Путина, они будут продолжаться – ГУР

Андрей Ганчук
22 июля 2023, 11:45 обновлено 22 июля, 12:24
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Крымский мост является уязвимой и незаконной конструкцией, которая должна быть демонтирована, сказал представитель военной разведки Украины Андрей Юсов.
Юсов, Крымский мост
Крымский мост должен быть демонтирован, иначе взрывы будут не последними - ГУР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот соцсети

Взрывы на Крымском мосту – пощечина для имиджа директора страны-агрессора России Владимира Путина. Они будут продолжаться до тех пор, пока не произойдет демонтаж незаконной конструкции. Оккупанты получили сигнал о том, что они должны уйти. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В интервью ТСН он рассказал о том, что взрывы на незаконно возведенном российскими оккупантами Крымском мосту показали – конструкцию нельзя назвать неуязвимой. Инциденты стали пощечиной для имиджа Путина.

По словам спикера ГУР, взрывы будут продолжаться до тех пор, пока эстакада не будет демонтирована. К тому же это сигнал оккупантам, что пора уйти с украинской земли.

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"Взрывы еще раз продемонстрировали, что символ "русского мира" – Крымский мост – точно не является чем-то неуязвимым – мало того, что незаконная, а еще и нестабильная конструкция. Конечно, это в определенной степени приговор тем российским руководителям, которые докладывали наверх, что все под контролем и под защитой, комар не пролетит, все в наших руках. Это не так, и мы видим, что уже не в первый раз, и очевидно не в последний раз, пока конструкция не будет демонтирована, с ней что-то случается. Вывод один – это сигнал для режима Путина и всех россиян на наших землях – убирайтесь прочь", - подчеркнул Андрей Юсов.

Взрывы на Крымском мосту

Новые взрывы на Крымском мосту прогремели ночью 17 июля. После этого "упал" пролет незаконно сооруженной оккупантами эстакады на захваченном Крымском полуострове. Фейковые местные "власти" вынуждены были перекрыть движение по мосту.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, взрывы на Крымском мосту – удар ниже пояса для ФСБ и Росгвардии. Ситуация показала, что они не в состоянии обеспечить безопасность сакрального для оккупантов России объекта.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Крымский мост должен быть нейтрализован. Как заявил украинский гарант, незаконное сооружение – враждебный объект, который несет войну в Украину.

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