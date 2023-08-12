Кое-где из-под воды видны только крыши. Часть людей эвакуировали. При этом местные власти продолжают делать вид, что "все нормально".

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В РФ целый город ушел под воду из-за прорыва дамбы/ коллаж: Главред, фото: скрин

Город Уссурийск в стране-агрессоре России затопило после того, как там из-за дождей прорвало плотину, защищавшую населенный пункт от наводнений.

Местным жителям приходится добираться до своего жилья лодками. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что вода сносит мосты и уже залила улицы, дома и квартиры. В диспетчерской службе Уссурийска сообщили: всё началось с того, что вода начала переливаться через верх дамбы. После этого дамба не выдержала напора воды и упала.

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"Затоплен район центрального рынка, от домов на улице Пушкина видны только крыши. Люди либо эвакуировались сами, либо их вывезли спасатели. Подтоплены мосты, один из них просто снесло, передвигаться по городу очень трудно – машины могут буквально "плыть" и то не везде", – говорится в сообщении.

Из города за ночь эвакуировали почти 200 человек. Но, несмотря на затопление, местные власти до сих пор продолжают говорить, якобы "всё нормально" и "серьезной опасности нет".

В соцсетях сообщают, что из-за паводка в Приморье погибли двое детей –потоком воды их затянуло в водопропускную трубу.

В РФ целый город ушел под воду из-за прорыва дамбы/ скрин

Смотрите видео, как в РФ затопил город Уссурийск:



Напомним, в мисите Домодедово Московской области ночью 10 августа раздались взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар. РосСМИ утверждают, что причиной пожара стал взрыв баллонов с газом.

Также поздно вечером в четверг, 10 августа, под Москвой был мощный пожар. Она вспыхнула в подмосковном Одинцово. Там загорелся склад возле одного из жилых комплексов. Столб огня и клубы дыма были видны за несколько километров.

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