"Не будем стесняться пойти в Конгресс": у Байдена готовы просить больше денег для Украины

Сложно спрогнозировать, сколько еще будет длиться война, поэтому нужно оценивать потребности Украины, считают в Белом доме.

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В Белом доме готовы просить у Конгресса больше денег для Украины / Коллаж: Главред, фото: фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот

В Белом доме заявили, что в случае необходимости готовы обращаться к Конгрессу для выделения дополнительных средств для военной помощи Украине. Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге 11 августа.

По его словам, сложно спрогнозировать, сколько еще будет длиться война России против Украины, и со стороны Вашингтона было бы безответственным не сделать все возможное для оценки потребностей Украины в I квартале следующего финансового года (после 30 сентября 2023-го) и подать соответствующий запрос в Конгресс, передает Укринформ.

Накануне администрация президента Джо Байдена обратилась к Конгресу с просьбой о выделении более $20 млрд для помощи Украине. Эта сумма основывается на тщательных расчетах. Однако, если этого окажется мало, правительство приложит усилия, чтобы получить дополнительное финансирование.

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"Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", – добавил Кирби.

Военная помощь Украине

Правительство Германии изучает возможность передачи Украине в ближайшие месяцы крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера. На данный момент проводятся секретные переговоры с представителями вооруженной промышленности. При этом на программирование цели ракеты хотят поставить ограничение, пишет издание Der Spiegel.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи.

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

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