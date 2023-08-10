Ночью под Москвой прогремели мощные взрывы: в Домодедово вспыхнул сильный пожар

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу страны-агрессора РФ ночью снова атаковали беспилотники.

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Пожар в Домодедово вспыхнул после взрыва ночью 10 августа / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В городе Домодедово Московской области ночью 10 августа прогремели взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар. РосСМИ утверждают, что причиной пожара стал взрыв баллонов с газом.

Как сообщает Astra в Telegram со ссылкой на слова очевидцев, около трех часов ночи в Домодедово прогремели взрывы, после которых начался пожар.

"Крупный пожар в подмосковном Домодедово. Горит автосервис на площади 1000 "квадратов". Как нам сообщают местные жители, взорвались баллоны с газом. В данный момент экстренные службы занимаются тушением огня", - сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, пожар был локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Домодедово вспыхнул сильный пожар / Фото: Telegram

Пропагандистское издание РИА Новости пишет со ссылкой на региональное МЧС, что в Домодедово горит автосервис на площади 1 тыс. кв. м.

Смотрите видео - Кадры мощного пожара в Домодедово:

Скриншот сообщения в Telegram

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу страны-агрессора РФ атаковали беспилотники.

По его словам, примерно в четыре утра противовоздушная обороны сбила два дрона, которые двигались в направлении Москвы.

По данным Собянина, один беспилотник был уничтожен в Калужской области, а другой - в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги.

В то же время российское издание SOTA написало, что над московскими аэропортами "Домодедово" и "Внуково" закрыто небо, объявлен режим "Ковер". Сообщается, что это следует из переговоров диспетчера и одного из бортов над петербургским "Пулково".

По данным журналистов, самолеты, которые должны были сесть в российской столице, летят в Санкт-Петербург и Шереметьево.

Взрывы в Подмосковье 9 августа

9 августа на территории Загорского оптико-механического завода прогремели мощные взрывы. Предприятие расположено в 70 км от Москвы.

После взрыва над прилегающими населенными пунктами поднялся столб густого дыма, местные власти объявили об эвакуации граждан возле эпицентра "хлопка".

При этом российские пропагандисты сообщали о якобы взрывах на заводе по производству фейерверков, однако на опубликованных очевидцами кадрах видны разлетевшиеся снаряды.

В России возбудили уголовное дело о нарушении технических требований производства.

В ночь на среду, 9 августа, столицу страны-агрессора РФ снова атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона. По его словам, нет информации о пострадавших в результате падения обломков.

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