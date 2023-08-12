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Вражеский самолет Су-30 разбился в РФ, экипаж погиб: что известно

Алёна Воронина
12 августа 2023, 16:02 обновлено 12 августа, 16:04
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В РФ говорят, якобы самолет разбился во время учебно-тренировочного полета в безлюдной местности.
Российский самолет Су-30 СМ, взрыв
Вражеский самолет Су-30 разбился в РФ/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, pixabay.com

В Калининградской области страны-агрессора России в субботу, 12 августа, разбился вражеский самолет Су-30. Экипаж не выжил.

Соответствующая информация появилась в соцсетях, после чего ее подтвердили в Минобороны страны-оккупанта РФ. В российском ведомстве говорят, что якобы воздушное судно упало из-за технической неисправности.

"Су-30 потерпел крушение в Калининградской области... Экипаж Су-30, потерпевший крушение в Калининградской области, погиб, полет выполнялся без боекомплекта", – заявил российский западный военный округ.

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При этом о точном количестве погибших членов экипажа не сообщается.

Российские пропагандисты уверяют, якобы самолет выполнял учебно-тренировочный полет в Калининградской области и именно в это время потерпел крушение в безлюдной местности.

Страна-агрессор Россия использует такие многоцелевые истребители четвертого поколения Су-30 в войне против Украины, это воздушное судно двухместное.

Ранее сообщалось, что под Москвой был мощный пожар. Он вспыхнул в подмосковном Одинцово. Там загорелся склад возле одного из жилых комплексов. Столб огня и клубы дыма были видны за несколько километров.

Напомним, в РФ целый город ушел под воду из-за прорыва дамбы. Кое-где из-под воды видны только крыши. Часть людей эвакуировали. При этом местные власти продолжают делать вид, что "всё нормально".

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